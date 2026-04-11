Glumica iz "Euforije" izbačena sa leta: Napravila skandal na crvenom tepihu, posle nije znala gdje se nalazi

Glumica Nataša Lion izbačena je sa leta iz Los Anđelesa za Njujork, samo nekoliko sati nakon što je prisustvovala premijeri treće sezone serije "Euforija".

Glumica Nataša Lion, koja se pridružila glumačkoj postavi serije Euforija, ponovo je privukla pažnju javnosti, ovoga puta zbog neobičnog ponašanja tokom leta.

Lion je najprije šokirala publiku na crvenom tepihu, gdje se pojavila u provokativnom izdanju – prozirnom topu koji je izazvao brojne reakcije.

Samo nekoliko sati kasnije, viđena je u avionu u istom stajlingu – crnim čarapama, sunčanim naočarima, patikama i dugom crnom kaputu.

Kako prenosi američki portal Page Six, glumica je tokom leta djelovala dezorijentisano. Izvori tvrde da u jednom trenutku nije reagovala na zahtjev stjuardesa da zatvori laptop i veže sigurnosni pojas prije polijetanja.

Nekoliko članova osoblja je više puta pokušalo da natjera glumačku zvijezdu da slijedi njihova naređenja, međutim, činilo se da je ona dremala tokom njihovih pokušaja komunikacije. Nataša se čak u jednom trenutku trgnula i rekla: "Ah! Uplašili ste me!."

Povratak aviona na gejt i intervencija obezbeđenja

Naposletku su joj oduzeli laptop iz ruku, a avion je počeo da se kreće ka pisti. Međutim, ubrzo se vratio ka izlazu (gejtu), a u avion je ušao službenik i pitao glumicu: "Gospođo, treba li vam medicinska pomoć?". Potom je dodao: "Gospođo, morate izaći iz aviona. Treba li vam pomoć sa stvarima?"

"Gdje smo?", pitala je tada Nataša, na šta joj je osoblje odgovorilo: "Još uvijek smo u Los Anđelesu. Avion nije otišao nikuda. Avion ne ide nikuda dok ne izađete iz njega."

Thanks for the great reporting,@enews. Indeed, I took a Lunesta once seated, to ensure some shut eye on the Delta One red eye flight to NYC. Boarded seamlessly with just a backpack and sneakers, eager for a nap. Plan was to be bushy tailed & beauty rested, as I was meant to head…https://t.co/gdRIKJ41Lt — natasha lyonne (@nlyonne)April 10, 2026

Glumica je prvo pokušala da ućutka službenika koji je ušao u avion, a potom je ustala i mirno otišla u toalet, iz kojeg je izašla jedući kesicu pereca. Naposljetku je napustila avion, nakon što je njen prtljag već bio uklonjen.

Nakon što je let kasnio nešto više od sat vremena, kapetan se obratio putnicima: "Imamo putnika koji iz nekog razloga... nije htio da slijedi osnovne naredbe. Imali smo putnika koji se večeras nije činio doraslim zadatku, pa je zato zamoljen da mu se rezerviše drugi let. Izvinjavam se zbog neprijatnosti, ali odvešćemo vas u Njujork što brže i sigurnije možemo".

Nataša je kasnije zamjerila medijima na izvještavanju i priznala da je htjela da odrema, ali da je "ICE riješio da je zadrži", a potom se izvinila putnicima na kašnjenju aviona. Ipak, ljudi su joj zamjerili što je uzela sedative prije nego što je uradila sve po uputstvima stjuardese, ali i naveli da je mogla da se izvini.

So... you're going to blame TSA & ICE who from all reports had nothing to do with this & not yourself who passed out from what you claim was a prescription drug. Because you wanted your beauty rest.

If you're going to apologize how about a real one. — Cindy S (@CindyS87123831)April 10, 2026





