Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Prvi snimak Meline Galić pred svadbu u Monaku: Uhvaćena na jahti s mladoženjom (70) i gostima (Video)

Autor Dragana Tomašević
Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, sjutra će se udati na jahti u Monaku

Prvi snimak Meline Galić pred svadbu u Monaku: Uhvaćena na jahti s mladoženjom (70) i gostima Izvor: Instagram printscreen/ hammelofficial

Melina Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvijezdom Harisom Džinovićem, polako ali sigurno se sprema da se po drugi put uda za izabranika Džefrija, pa privodi poslednje pripreme za ceremoniju.

Kreatorka je sa mladoženjom sinoć bila na njegovoj jahti kako bi pozdravila prijatelje i porodicu koji su došli da uveličaju njihovo veselje.

Zabavi su prisustvovale njena ćerka Đina, majka Elma, kao i izabrana kuma Goca Karić, a Melina i njen budući suprug su iznajmili i obezbjeđenje, koja je neprestano motrilo ko prolazi oko jahte.

01:30
Prvi snimci Meline i Milionera pred venčanje
Izvor: Kurir
Melina je za goste iznajmila hotel s 3 zvezdice koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mjesta u Monaku.

Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz cijelog svijeta. Kurir piše da je ono što je sve iznenadilo podatak da je Melina, koja je odabrala da za njeno vjenčanje u subotu, 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedjela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smještaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

00:05
Melina Džinovć na jahti
Izvor: Kurir
(Kurir, MONDO)

