Melina nije zvala rođenog sina na svadbu? Isplivao snimak s jahte milionera, od njega ni traga ni glasa (Video)

Dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji

Izvor: Instagram printscreen/dzinovic_kann

Melina Galić (45) će ovog vikenda izgovoriti sudbonosno "da" svom vjereniku, bogatom Englezu Džefriju Polu Arnoldu Deju (67).

Svadbena ceremonija biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina željela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će vjenčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Melinina ćerka Đina Džinović je dane uoči venčanja provela daleko od gradske vreve na luksuznoj jahti u vlasništvu njenog očuha, Džefrija, gdje je organizovano intimno druženje za najbliži krug ljudi.

Uz Đinu su bile i Gordana Karić, kuma njene majke, kao i Elma Galić, Melinina majka.

Zabava na jahti bila je tek uvod u višednevno slavlje koje je okupilo pažljivo odabrane zvanice iz svijeta biznisa, porodičih krugova, mode i javnog života.

Da li Kan dolazi na svadbu?

Dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

