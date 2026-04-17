Melina i drugu svadbu pravi na jahti: Na vjenčanju s Harisom (74) doživela peh, sad joj gosti dolaze helikopterima

Melina Galić ovog vikenada pravi venčanje na jahti, a na isti način se udala za Harisa

Modna kreatorka, Melina Galić, se u subotu, 17. aprila, udaje za bogatog, britanskog biznismena, koji je vjerio prije nekoliko mjeseci.

Melina i milioner će se zakleti na vječnu ljubav na luksuznoj destinaciji u Monaku, a gosti će dolaziti jahtama i helikopterima.

Kada se Melina prvi put udavala, za pjevača Harisa Džinovića, proslava je takođe napravljena na luksuznoj jahti.

Haris i Melina su se vjenčali 2014. godine.

Svadba se odigrala na jahti "Maltese Falcon" koja je bila usidrena kod Dubrovnika.

Sudbonosno "da" izgovorili su nakon 12 godina zajedničkog života, a tada su već imali sina Kana i ćerku Đinu.

Melinina kuma bila je bivša žena vlasnika Formule 1 Slavica Eklston, a Harisov kum bio je Filip Cepter.

"I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili " istakli su mladenci u intervjuu koji su dali neposredno posle vjenčanja.

Na svadbenoj ceremoniji je bilo svega tridesetak zvanica.

" Nismo utvrdili tačno vrijeme vjenčanja, već smo se u suton popeli na palubu da ispunimo formalnost. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su vjenčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina djece ostane uskraćena" pričala je Melina, koja je otkrila i zanimljivu anegdotu.

"Kada smo razmijenili burme, ispostavilo se da je Harisu njegova mala, pa smo je kasnije skidali uz pomoć sapuna. Na sreću, on je od onih muškaraca koji ne nose prstenje. Euforija nije ispratila ni odabir vjenčanice. Spontano sam odlučila da to bude moj model iz 2012. godine. Obožavam tu haljinu. Sjećam se da je nastala u rekordnom roku, ideja je pretočena u savršenstvo i bilo je prirodno da je ponesem na sopstvenom vjenčanju", rekla je tada Melina za domaće medije.





