Dženifer Lopez našla englesku "kopiju" Bena Afleka: Strast planula na snimanju filma, progovorila o poljupcu

Dženifer Lopez i Bret Goldstin navodno su u vezi, a njihova ljubavna priča počela je tokom snimanja filma "Office Romance", pišu strani mediji.

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez (56) i Bret Goldstin (45) postali su tema javnosti, a sve zbog njihove hemije na setu snimanja filma "Office Romance". Pop diva i britanski glumac, kako piše "Dejli mejl", navodno su se zbližili tokom snimanja spomenutog filma, te da se među njima razvila posebna povezanost.

"Od početka su sjajno funkcionisali zajedno, a hemija među njima bila je električna, što će i gledaoci vidjeti", rekao je izvor i dodao: "Bili su jako prisni, stalno su se smijali i mnogi su sumnjali da među njima ima nešto više."

"Vratio joj je osmijeh na lice"

Da stvar bude zanimljvija, drugi izvor je za "The Sun" prokomentarisao sledeće:

"Tokom večernje žurke nisu se odvajali jedno od drugog za stolom dok su se družili s ostatkom glumačke ekipe. Jako su se dobro zabavljali tokom snimanja i to je bilo baš ono što je trebalo Dženifer nakon Bena Afleka. Vratio joj je osmijeh na lice", rekao je.

Isti izvor dodao je da su se na setu navodno mogle čuti šale da je Bret "britanska verzija Bena". Dženifer je čak u jednoj emisiji, preciznije, u emisiji "Watch What Happens Live" prokomentarisala svog kolegu.

"Reći ću da sam upravo snimila film s Bretom Goldstinom i da mi je poljubac na setu s njim bio najbolji", zaključila je.

Njih dvoje se još uvijek nisu oglašavali povodom ovih spekulacija u medijima...