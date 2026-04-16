logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dženifer Lopez našla englesku "kopiju" Bena Afleka: Strast planula na snimanju filma, progovorila o poljupcu

Dženifer Lopez našla englesku "kopiju" Bena Afleka: Strast planula na snimanju filma, progovorila o poljupcu

Autor Marina Cvetković
0

Dženifer Lopez i Bret Goldstin navodno su u vezi, a njihova ljubavna priča počela je tokom snimanja filma "Office Romance", pišu strani mediji.

Izvor: NETFLIX / Planet / Profimedia

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez (56) i Bret Goldstin (45) postali su tema javnosti, a sve zbog njihove hemije na setu snimanja filma "Office Romance". Pop diva i britanski glumac, kako piše "Dejli mejl", navodno su se zbližili tokom snimanja spomenutog filma, te da se među njima razvila posebna povezanost.

"Od početka su sjajno funkcionisali zajedno, a hemija među njima bila je električna, što će i gledaoci vidjeti", rekao je izvor i dodao: "Bili su jako prisni, stalno su se smijali i mnogi su sumnjali da među njima ima nešto više."

"Vratio joj je osmijeh na lice"

Da stvar bude zanimljvija, drugi izvor je za "The Sun" prokomentarisao sledeće:

"Tokom večernje žurke nisu se odvajali jedno od drugog za stolom dok su se družili s ostatkom glumačke ekipe. Jako su se dobro zabavljali tokom snimanja i to je bilo baš ono što je trebalo Dženifer nakon Bena Afleka. Vratio joj je osmijeh na lice", rekao je.

Isti izvor dodao je da su se na setu navodno mogle čuti šale da je Bret "britanska verzija Bena". Dženifer je čak u jednoj emisiji, preciznije, u emisiji "Watch What Happens Live" prokomentarisala svog kolegu.

"Reći ću da sam upravo snimila film s Bretom Goldstinom i da mi je poljubac na setu s njim bio najbolji", zaključila je.

Njih dvoje se još uvijek nisu oglašavali povodom ovih spekulacija u medijima...

Tagovi

dženifer lopez bret goldstin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

