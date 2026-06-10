U skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, konkurs će biti objavljen i u Službenom listu Crne Gore i dnevnom listu Dan.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije (CIK) raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije.

U skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, konkurs će biti objavljen i u Službenom listu Crne Gore i dnevnom listu Dan.

Iz Komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora, prenosi Dan.

- Samo tako Komisija može predložiti najbolje kandidate i time osigurati kvalitet budućih izbornih procesa - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu parlamenta.

Ovo je peti pokušaj izbora predsjednika i četiri člana CIK-a, nakon što prethodni konkursi nijesu rezultirali utvrđivanjem predloga kandidata koji bi bili upućeni Skupštini Crne Gore na odlučivanje jer pojedini kandidati za predsjednika i članove CIK-a nijesu ispunjavali zakonske kriterijume ili nijesu dobijali dovoljan broj bodova.