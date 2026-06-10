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Visok je samo 132 cm, a najveća je faca u Holivudu: Ženi ljubi pod kojim hoda i 21 godinu ruše predrasude

Visok je samo 132 cm, a najveća je faca u Holivudu: Ženi ljubi pod kojim hoda i 21 godinu ruše predrasude

Autor Jelena Sitarica
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Na današnji dan rođen je čuveni glumac Piter Dinklidž, a njegov ljubavni život prava je misterija za javnost.

Visok je samo 132 cm, a najveća je faca u Holivudu Izvor: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Čuveni glumac Piter Dinklidž ostvario je preko 80 filmskih uloga, iako ga mnogi najviše pamte kao Tiriona Lanistera u kultnoj seriji "Igra Prestola".

Glumac ređa uspeh za uspehom na filmskom platnu, ali je ljudima, pored njegove impresivne karijere, interesantan i njegov privatni život.

Izvor: printscreen/youtube/Supercut Action

Dinklidž koji je inače visok samo 132 cm, često je bio na listama atraktivnih glumaca Holivuda. Inače, on se svim silama trudi da sakrije od javnosti sve što može, naročito kada je reč o supruzi i deci kojima je veoma posvećen. Piter i njegova supruga Erika privlače pažnju kada god su u javnosti zbog razlike u visini, ali i zbog činjenice da su i dalje ludo zaljubljeni kao prvog dana.

Inače, par uspešno i sarađuje, s obzirom da je Erika scenarista, a ona je svojevremeno o mužu ovako govorila:

"Pit je neverovatno zgodan, šarmantan i duhovit, ali kada pišu o njemu svi se tome čude zbog njegove visine. Ali to je Pit", rekla je supruga glumca 2012. godina za časopis Roling Stoun.

Izvor: Humberto Carreno / INSTAR Images / Profimedia

Zanimljivo je da se o njihovom privatnom životu zna jako malo. Poznato je da imaju dvoje dece i da su 2011. dobili ćerku, ali njeno ime, kao ni pol drugog deteta koje je rođeno 2017. godine, javnosti su nepoznanica. Podsetimo, Piter i Erika rekli su sudbonosno "da" 2005, i jedan su od retkih holivudskih parova čija ljubav odoleva svim iskušenjima već 21 godinu.

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Piter Dinklidž

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