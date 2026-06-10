Od jeseni počinje emitovanje emisije "Neženja" po ugledu na čuveni "Bachelor", a u ulozi voditeljke nekadašnje lice emisije "Sve za ljubav", lepa Katarina Šišmanović
Izvor: privatna arhiva
Jedno od najprepoznatljivijih TV lica, koje smo obožavali da gledamo u emisiji "Sve za ljubav", Katarina Šišmanović, uskoro se vraća na male ekrane.
Nakon dugogodišnje pauze, gledaoci će moći da vide Katarinu u formatu "Neženja", koji će se emitovati na Prvoj TV, a koji domaćoj publici donosi raskošnu, emotivnu i uzbudljivu potragu za ljubavlju.
Reč je o formatu koji je nastao po uzoru na čuveni američki televizijski koncept "The Bachelor", jedan od najpoznatijih dejting rijaliti formata na svetu.
Vidi opis
Voditeljku godinama nismo videli u javnosti, evo kako sada izgleda Katarina Šišmanović
Skloni opis
Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Izvor: Instagram/katarina_sismanovicBr. slika: 11
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Katarina Šišmanović je emisijom "Sve za ljubav" približila emotivne priče gledaocima, a sada će biti uz neženju koji pokušava da pronađe ljubav koja tek treba da se dogodi.
Vidi opis
Voditeljku godinama nismo videli u javnosti, evo kako sada izgleda Katarina Šišmanović
Skloni opis
Izvor: privatna arhivaBr. slika: 6
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Izvor: privatna arhivaBr. slika: 6
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Izvor: privatna arhivaBr. slika: 6
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Izvor: privatna arhivaBr. slika: 6
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Izvor: privatna arhivaBr. slika: 6
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Izvor: privatna arhivaBr. slika: 6
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