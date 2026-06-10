Od jeseni počinje emitovanje emisije "Neženja" po ugledu na čuveni "Bachelor", a u ulozi voditeljke nekadašnje lice emisije "Sve za ljubav", lepa Katarina Šišmanović

Izvor: privatna arhiva

Jedno od najprepoznatljivijih TV lica, koje smo obožavali da gledamo u emisiji "Sve za ljubav", Katarina Šišmanović, uskoro se vraća na male ekrane.

Nakon dugogodišnje pauze, gledaoci će moći da vide Katarinu u formatu "Neženja", koji će se emitovati na Prvoj TV, a koji domaćoj publici donosi raskošnu, emotivnu i uzbudljivu potragu za ljubavlju.

Reč je o formatu koji je nastao po uzoru na čuveni američki televizijski koncept "The Bachelor", jedan od najpoznatijih dejting rijaliti formata na svetu.

Vidi opis Voditeljku godinama nismo videli u javnosti, evo kako sada izgleda Katarina Šišmanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/katarina_sismanovic Br. slika: 11 11 / 11

Katarina Šišmanović je emisijom "Sve za ljubav" približila emotivne priče gledaocima, a sada će biti uz neženju koji pokušava da pronađe ljubav koja tek treba da se dogodi.