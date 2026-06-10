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Voditeljku godinama nismo videli u javnosti, evo kako sada izgleda Katarina Šišmanović

Voditeljku godinama nismo videli u javnosti, evo kako sada izgleda Katarina Šišmanović

Autor Dragana Tomašević
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Od jeseni počinje emitovanje emisije "Neženja" po ugledu na čuveni "Bachelor", a u ulozi voditeljke nekadašnje lice emisije "Sve za ljubav", lepa Katarina Šišmanović

Evo kako sada izgleda Katarina Šišmanović Izvor: privatna arhiva

Jedno od najprepoznatljivijih TV lica, koje smo obožavali da gledamo u emisiji "Sve za ljubav", Katarina Šišmanović, uskoro se vraća na male ekrane.

Nakon dugogodišnje pauze, gledaoci će moći da vide Katarinu u formatu "Neženja", koji će se emitovati na Prvoj TV, a koji domaćoj publici donosi raskošnu, emotivnu i uzbudljivu potragu za ljubavlju.

Reč je o formatu koji je nastao po uzoru na čuveni američki televizijski koncept "The Bachelor", jedan od najpoznatijih dejting rijaliti formata na svetu.

Katarina Šišmanović je emisijom "Sve za ljubav" približila emotivne priče gledaocima, a sada će biti uz neženju koji pokušava da pronađe ljubav koja tek treba da se dogodi.

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Katarina Šišmanović

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