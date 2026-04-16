Kako izgleda Arkanova tajna ćerka koju je upoznao tek sa 15: Tvrdi da joj Ceca nikad neće dati deo očevog nasledstva

Na današnji dan rođen je Željko Ražnatović Arkan, a iako nije među živima 26 godina, i dan-danas se kroz javnost provlače brojne priče o njegovom životu, naročito o djeci koju je dobio sa drugim ženama.

Mnogi ne znaju da je Željko Ražnatović Arkan imao čak devetoro djece koje je dobio u odnosima sa pet žena. Četvoro djece ima iz prvog braka s Natalijom Martinović, a dvoje je potom dobio sa pjevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović. Međutim, pored djece koju je dobio u zakonitim odnosima, ima i troje koje ima iz vanbračnih veza.

Većina se kloni javnosti, te smo tek prije godinu dana, na njegovom pomenu, mogli da vidimo njegovu ćerku Sofiju nakon dužeg vremena. Ona inače živi u Briselu, a svog pokojnog oca prvi put je vidjela na ekranu 1991. kada je postao poznat čitavom svijetu.

Sofia je rođena 1979. godine, a Arkan je tek 1994. saznao da ima ćerku u Belgiji. Inače, Sofijina majka je socijalna radnica koja je vodila računa o Ražnatoviću dok je bio u zatvoru. Uprkos činjenici da je oca vidjela samo nekoliko puta u životu, napisala je knjigu "Arkanova ćerka" na holandskom jeziku, a sada razmišlja da je prevede i na srpski jezik.

Ona se svojevremeno dotakla i odnosa sa Cecom.

"Još uvijek mi je žao što nisam imala priliku da lično razgovaram sa Cecom. Ali lijepo je to što povremeno imam kontakt sa Anastasijom i Veljkom. Na kraju krajeva, mi smo porodica, i ponosna sam što sam njihova starija sestra", rekla je Sofia kojoj je jedina želja da sa svojom velikom porodicom ima dobar odnos.

"Što se tiče nasledstva, vrlo sam opuštena po tom pitanju. Vjerujem da sve dolazi u svoje vrijeme. Ako dođe do mene, primiću ga s radošću i uradiću nešto divno sa tim. A ako ne, to je sasvim u redu. Neću trošiti energiju na borbu za to, radije se fokusiram na pozitivne stvari. Moj najveći san je zapravo da se svi okupimo kao porodica jednog dana i zaista upoznamo jedni druge. Bilo bi nevjerovatno otkriti šta imamo zajedničko, a šta nas čini različitim. Sa tako velikom porodicom, sigurno bi to bilo posebno iskustvo".

Inače, iako je prošle godine u januaru bila na pomenu svog oca, ni tada nije razgovarala sa pjevačicom.

"Vjerujem da ovakvim razgovorima nije mjesto na groblju, iz poštovanja prema mom ocu. Mislim da ona nikada neće podijeliti dio nasledstva sa djecom mog oca. Takođe, nikada mi nije ponudila da ostanem kod nje, niti me je pozvala u kuću", rekla je Sofija 2025. za Informer.

Sofija je otkrila i kakvo mišljenje ima o ocu.

"Za mene je bio najbolji čovjek na svijetu! Bio je pažljiv prema djeci, posebno prema meni. Svako bi poželio da ima takvog roditelja. Sjećam se da se ljutio kad sam se kući kasno vraćala iz provoda. Znao je da me izgrdi. Znam da je bio poznat, cijenjen i popularan, ali prema djeci je bio posebno osjetljiv. Oduvjek je želio da budemo jedna velika i složna familija. Živio je za nas. Insistirao je na tome da se poštujemo i da pomažemo jedni drugima", rekla je i otkrila svoj poslednji razgovor sa ocem, nekoliko dana pred ubistvo:

"Želio je da mi sredi dokumenta da bih dobila srpski pasoš. Razgovarali smo o tome nekoliko dana prije tragičnog događaja".

