Umro osnivač kultnog rok benda "Divlje jagode": Borio se sa teškom bolešću, vijesti potresle čitav region

Nihad Jusufhodžić preminuo je u bolnici u Bihaću

Muzička scena regiona tuguje zbog gubitka Nihada Jusufhodžića, jednog od osnivača i prvog basiste kultne grupe "Divlje jagode". Preminuo u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, nakon višemjesečne borbe sa bolešću, piše Klix.ba.

Njegova borba za zdravlje bila je poznata široj javnosti, naročito u njegovom Bihaću, ali i brojnim poštovaocima njegovog rada širom bivše Jugoslavije. U znak podrške muzičaru koji je zadužio scenu, građani su ranije organizovali i akcije dobrovoljnog davanja krvi, nadajući se da će mu pomoći u oporavku. Nažalost, uprkos naporima ljekara i velikoj podršci zajednice, njegovo srce je prestalo da kuca.

Smrt Nihada Jusufhodžića izazvala je brojne reakcije među kolegama i saradnicima. Posebno dirljivu poruku uputio je Ante Janković, originalni pevač "Divljih jagoda" i Nihadov blizak prijatelj. Janković se od njega oprostio putem Fejsbuka, naglasivši da je otišao čovjek sa kojim je dijelio ne samo binu, već i najvažnije životne trenutke tokom formativnih godina benda.

"Danas me je zatekla vijest koju je teško prihvatiti. Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek sa kojim sam dijelio ne samo pozornicu nego i dio života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve ono što muzika i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene će zauvijek ostati sa mnom," napisao je Janković.

Podsjetimo, Nihad Jusufhodžić bio je neraskidivi dio zlatne ere jugoslovenskog roka. Njegova karijera počinje ranih sedamdesetih godina:

1972. godina: Prvi put se pojavljuje na sarajevskoj sceni kao bas-gitarista grupe "Zenit".

1974. godina: Sa "Zenitom" nastupa na tadašnjem prestižnom BOOM festivalu u Ljubljani, koji je okupljao kremu rok scene bivše države. Tamo su ostavili trag sa pjesmom "Stara je kuća prazna".

