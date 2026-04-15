Žika Jakšić se razveo i bankrotirao za 9 mjeseci: "Imao sam dug od 100.000 €, jedva sam se izvukao"

Žika Jakšić govorio je o periodu kada je ostao bez posla, ali i kada mu se brak raspao.

Poznati voditelj i producent Žika Jakšić otvorio je dušu i iskreno progovorio o stravičnim finansijskim i privatnim problemima sa kojima se suočio nakon prvog razvoda. Iako su te situacije danas iza njega, teški dani prepuni neizvjesnosti, straha i ogromnog pritiska ostavili su dubok trag na njega i on se i danas vrlo jasno sjeća odgovornosti koju je osjećao.

Njegov život se okrenuo naopačke nakon preseljenja u Štutgart, gde ga je u kratkom roku dočekao raspad braka i kraj muzičkog sastava.

"Nisam pao na nulu, pao sam ispod nule, to je bilo u razmaku od osam, devet mjeseci. Prije toga imam bend 'Ritam srca', mi sviramo, super sve, živimo u Štutgartu, sinčić Andrija ima pet godina, trebalo je da pođe u školu, žena ima svoj posao, ona ostavlja svoj posao, ja ostavljam sve to, odlazim gore... Prolazi devet mjeseci, ja u Štutgartu nemam više brak, orkestar mi se rastura i 100.000 eura duga, a ja do tada nikad nikom nisam dinar dugovao. To je toliko opterećenje bilo za mene, pogotovo što dug nije bio na moje ime, već na ime tadašnje supruge. Na nju se vodio lokal jer ima njemačko državljanstvo, inače je iz naših krajeva", rekao je Žika.

"Upadneš u crnilo i teško je naći put"

Zbog činjenice da su nagomilani dugovi pali na teret njegove bivše supruge koju su povjerioci proganjali, Jakšić je osjećao stravičan pritisak prema porodici i sinu.

"Dijete sada razvedenih roditelja, pritisak, banka juri nju, a na meni je odgovornost. Između nas je bilo puklo, već je bio ozbiljan haos. Upadneš u crnilo i onda je jako teško naći put da se izvučeš iz toga", objasnio je.

Egzistencijalni strah i srušeni snovi su ga noćima budili, a kroz suze je priznao kako je bol zbog te neizvjesnosti bio nemjerljiv.

"Sjećam se, legnem noću, osjećam strahove, to su strahovi od egzistencije, neizvjesne budućnosti, od te neke neizvjesnosti - on je jednak bolu. Imao sam faze gdje sam se lomio u sebi, nisam mogao da vjerujem da mi se to dešava. Nisam mnogo imao prije toga, ali sam imao uspješan život, radostan i odjednom nema, srušio ti se cio svijet. Iza svake kiše ima sunca, ali iza svakog sunca neminovno dođe kiša. Ali to je život, to su periodi, bar moj život nikada nije bio ravan."

Pomoć prijatelja u najmračnijim danima

Jakšić se polako i postepeno izvlačio iz problema tek kada su mu pravi prijatelji pritekli u pomoć i pozajmili mu novac. Na tome im je doživotno zahvalan jer su vjerovali u njega kada je bio na samom dnu.

"Utvrdio sam da sam zdrav, mogao sam još uvijek da se nasmijem i tada sam naučio da razlikujem tugu od očajanja. Napravio sam plan, htio sam da pomognem ženi, tu mi je i dijete, stari kum mi je poslao 20.000, pa mi je pomogao prijatelj iz Švajcarske, Tomaš, sa još 20.000. Jedan naš poznanik mu je tada rekao: 'Tomaš, ti mu daješ 20.000 eura na zajam, bend se rastura, ko zna kad će da ti vrati', a on mu odgovara: 'Ne mora da mi vrati, ja vjerujem da, ako ikada bude mogao, on će da mi vrati'. Naravno da sam vratio, Bogu hvala, tek posle četiri godine, ali sam vratio. To nikada neću zaboraviti", rekao je u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".