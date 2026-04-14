Maloljetna zatrudnjela nakon silovanja, pa sina lagala da mu je sestra: Fatalna "monahinja" mu sa 8 otkrila pravu istinu

Na današnji dan rođena je Klaudija Kardinale, jedna od najljepših žena svih vremena. No, iza lijepog lica krio se život protkan tragedijama

Klaudija Kardinale bila je i ostala jedna od najljepših glumica svih vremena. Fatalna Italijanka proslavila se šezdesetih godina, a iza sebe je ostavila listu od preko 50 kultnih naslova za koje je nagrađena i prestižnim nagradama.

Ipak, da ljepota nije garancija za lijep i bezbrižan život osjetila je još kao djevojčica. Odrastala je pod okriljem stroge i konzervativne porodice, te su je mnogi začikavali u školi da je "monahinja" s obzirom da je nosila crnu, zatvorenu odjeću, a na šminku nije smjela ni da pomisli.

Ipak, "monaška odjeća" nije mogla da sakrije njenu ljepotu. Iako nikada nije maštala da bude glumica već misionarka, sa 14 ju je spazio francuski filmski reditelj Rene Vautier koji ju je snimio za potrebe dokumentarnog filma, a iako je kadar u kom se pojavila trajao samo nekoliko sekundi, to je bilo dovoljno da je proslavi.

Pojavila se i u modnim časopisima, a potom ju je egipatski glumac Oar al Šarif predložio reditelju Žaku Baratjeu da je snimi u svom istorijskom filmu "Goha". Otac Klaudije nije imao ništa protiv, ali je ona počela da plače jer nije željela da bude glumica.

Međutim, uslijedio je događaj koji je zauvijek obilježio život mlade ljepotice. Klaudiju je prije takmičenja ljepote počeo da prati sumnjiv čovjek koji ju je redovno čekao posle časova. Sa njim ju je kasnije upoznao njen prijatelj, a on se i ponudio da je odveze na zabavu svoje djevojke. Misleći da je neće povrijediti, Kardinale je sjela u njegov auto, no muškarac ju je odveo drugim putem i silovao je.

Naredio joj je da ćuti, a ona se najprije plašila da kaže svojim roditeljima. Ubrzo se otkrilo da je ostala u drugom stanju, a iako je silovatelj predlagao da se otarasi bebe, Klaudija je to odbila.

U tom trenutku je već bila u sedmom mjesecu, i bilo je gotovo nemoguće sakriti stomak, zbog čega je priznala istinu svom producentu. On je potom šalje u London gdje je u oktobru 1958. rođena beba Patrik. Ubrzo je tamo došla Klaudijina majka. Složili su se da će ova beba biti njen "sin", jer je bilo neophodno da se sačuva integritet "nevjeste Italije" za štampu i da se ne krše uslovi ugovora.

Svima je rečeno da je on brat glumice, a Klaudija Kardinale je pristala na to. Dječak nije imao pojma da mu je Klaudija prava majka sve dok nije imao 8 godina. Međutim, kada je to saznao, već je prošlo previše vremena, i nikada nisu mogli da uspostave odnos majka-sin.

Lijepa glumica kasnije se zaljubljuje upravo u producenta koji joj je spasao karijeru, a on je i zvanično usvojio njenog sina. Ipak, iako se činilo da žive život iz bajke, par je stavio tačku na brak 1975. godine.

Glumica se zaljubila u Paskala Skvitijerija, zbog kojeg je ostavila supruga Franka Kristaldija. Sa njim je bila u braku, sve do njegove smrti 2017. godine. Iz braka su dobili ćerku Klaudiju.