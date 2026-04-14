"Mi smo svi to znali, bruka je to": Komšiluk Harija Mata Harija brutalno o vanbračnom sinu, u trošnoj kući mu živi majka

Domaći mediji posetili su naselje Vratnik, u kome je odrastao pevač. Njegovi susedi nisu imali baš lepe reči o njemu.

Hajrudin Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, rođen je u Sarajevu, gde je proveo i detinjstvo. Domaći mediji posetili su naselje Vratnik, u kome je odrastao pevač, i tamo smo porazgovarali s njegovim nekadašnjim komšijama, koji ga se i dalje sećaju.

Od njegovih suseda odmah su saznali da on godinama ne živi u njoj, ali da su tu i dalje njegova majka i rođena sestra.

Poslednja saznala

Kao što se može videti i na fotografija, sama kuća deluje prilično oronulo i trošno, makar što se tiče fasade, koja je u vidljivo lošem stanju.

"Hari je najčešće u inostranstvu ili Hrvatskoj, njega ovde nećete naći. Tu mu žive majka i rođena sestra. U okviru kuće živi više porodica, a u jednom delu su i njegovi. Dolazi Hari povremeno da ih obiđe, ali se ne zadržava. Kad me pitate ovako sad šta mislim o njemu, ne znam šta bih vam rekao. Kao dečak je bio vrlo nestašan, a familija mu je oduvek bila muzikalna. Bolji je kao pevač nego kao čovek, to je sigurno. Ne sviđa mi se to što je ženskaroš, godinama je varao tu svoju prvu ženu. Mi smo svi to znali, bruka je to. Ona je, izgleda, poslednja sve saznala. Imao je on brojne afere i vanbračno dete. Znam mu i tu njegovu drugu ženu, ona je vrlo fina. Nadam se samo da je promenio ponašanje, ali znate kako kažu, vuk dlaku menja, ali ćud nikada", rekao je jedan od njegovih komšija.

I Harijeva komšinica nije bila preterano oduševljena kada smo je pitali za Varešanovića.

"Znam ga, kako da ga ne znam. Tu nam je u mahali odrastao. Stalno je pevao, imao je talenta. Roditelji su mu bili jako fini ljudi, nije se 'uzvezdio' kao neki odavde. Ovde po kraju se godinama priča da ima velikih problema s kockom. Čula sam i da je dizao kredite zbog toga i da je to mnogo sekiralo njegovu familiju. On to nikad ne bi priznao, ali to se ovde zna. Mnogo je nekretnina izgubio zbog toga. Nije to dobro. Viđam ga s vremena na vreme, uvek se lepo javi. Mogao bi malo tu kuću svojima srediti kad već ima toliko para. Ali dobro, njegova stvar", rekla je njegova komšinica.

Podsetimo, u medijima se već ranije dosta pisalo o tome da je Hari Mata Hari, koji je nadimak dobio po po istoimenom muzičkom sastavu čiji je bio frontmen, zbog kocke navodno ostao bez ičega.

"Hari se godinama kocka i to znaju svi koji ga poznaju i koji su mu bliski. Počeo je iz zabave i nekako rekreativno, ali je s vremenom postao ozbiljan zavisnik od ovog poroka. Ulog se povećavao, kao i dobitak, ali mu u poslednje vreme sreća nije bila naklonjena, pa je izgubio sve što je ikada na kocki dobio, ali i zaradio od pevanja", ispričao je svojevremeno izvor blizak Varešanoviću.

Kako je tada još rekao izvor, za vreme pandemije koronavirusa, kada nije bilo nastupa ni koncerata, Hari je više nego ikada posećivao kockarnice i u njima tražio spas.

"To mu je bila svakodnevna rutina. Znao je da dobije pozamašnu svotu novca, nekada je bio i na nuli, ali je izgubio kompas onda kada je poželeo da povrati izgubljeno, pa je satima bio na ruletu. Priča se da je prokockao silne nekretnine koje je godinama sticao i da je došao u fazu da novac pozajmljuje i diže kredit kako bi se iščupao iz dugova", tvrdio je tada izvor koji je insistirao na anonimnosti.

Priče da je Hari Mata Hari sklon kocki nisu novost ni u bosanskim medijima. Pojedini portali su o ovome pisali još 2016. godine, ali je pevač tada demantovao te navode, istakavši da se uspeh uvek osporavao i da se nikada nije praštao. Njegovi prijatelji su ga tada branili i isticali da kocka nije njegov porok, već zabava.

Nusprodukt muzike

"Šta je tu čudno, pa čovek zaradi i ima pravo i da se zabavlja. Da toliko novaca ostavlja u kazinima, ne bi bio ovo što jeste danas. Zna on gde i kako treba uložiti novac, to pokazuje njegov uspeh u poslu kojim se bavi", govorili su njegovi bliski saradnici tada.

"Nikada nisam imao problema s drogom, alkoholom i kockom. Jedino se nisam spasao žena, a to je jedan od nusprodukata koji ide uz muziku, i to mi je najdraži porok. Sa suprugom sam ostao u braku, kompromisnom braku, zbog dece", istakao je davno u jednom intervjuu Hari Varešanović.