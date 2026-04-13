Kim na stubu srama zbog onoga šta (ni)je uradila za pravoslavni Uskrs: Htela u Hram Sv. Save, a zaboravila svoju vjeru?

Kim Kardašijan odlučila je da praznike provede na Koačeli sa novim dečkom, Luisom Hamiltonom, a jedno su joj mnogi zamjerili

Izvor: Instagram printscreen / kimkardashian

Pravoslavni Uskrs obeležavaju brojna slavna lica Holivuda, te smo tako, primjera radi, juče imali i javnu čestitku glumice Rite Vilson, a pridružili su joj se i drugi poznati pravoslavci. Ipak, mnoge je iznenadilo i začudilo što je izostala čestitka Kim Kardašijan, iako je to do sada praktikovala.

Umjesto toga, Kardašijanka je ludovala sa svojim novim dečkom Luisom Hamiltonom na popularnom festivalu Koačela, gdje su pokušali da se sakriju od radoznalih pogleda tokom nastupa Džastina Bibera.

Podsjetimo, Kim Kardashian jeste hrišćanske vjeroispovesti, odnosno pripada Jermenskoj apostolskoj crkvi, a krstila se 2019. godine tokom posjete Jermeniji, domovini svojih predaka, u katedrali Ečmijadzin. Dobila je i jermensko ime Heghine.

Zajedno sa njom, u Jermeniji su krštena i njena djeca, Nort, Sejnt, Čikago i Psalm, koje je dobila u braku sa bivšim mužem Kanjeom Vestom.

Ipak, bitno je naglasiti da Jermeni iako jesu hrišćani, pripadaju monofizitima, te nisu pravoslavci kao što to mnogi misle, ali imaju mnogo zajedničkog učenja.

Takođe, jermenski Uskrs bio je ove godine kada i katolički - 5. aprila, te to objašnjava zašto je čestitka Kardašijanke izostala.

Da pojasnimo - ko su Monofiziti?

Monofiziti vjeruju da je Isus Hristos imao jednu prirodu (mono = jedna, physis = priroda) nakon ovaploćenja, i to božansku. Prema njima, Isusova ljudska priroda je "upijena" ili "spojena" sa božanskom, tako da je ljudska priroda izgubila svoju nezavisnost.

Pravoslavna crkva uči o dvije prirode Isusa Hrista - božanskoj i ljudskoj, koje su sjedinjene u jednoj osobi, ali neizmiješane, nepodijeljene i neizmijenjene.

Htjela da posjeti Hram?

Inače, interesantno je da se prije dvije godine aktivno govorilo o dolasku Kim Kardašijan u Srbiju, navodno jer je trebalo da ovdje otvori radnju svog brenda. U to vrijeme, Kardašijanka je sa djecom boravila u Evropi zbog Evropskog prvenstva u fudbalu, te je navodno bila zainteresovana da svoj put produži i u Srbiju. Kako je tada tvrdio izvor za Kurir, starleta je naročito željela da posjeti Hram Svetog Save, kao i Kalemegdan, ali nije poznato da li je u ovim pričama bilo istine, i ako da, zašto je odustala od posjete Srbiji.