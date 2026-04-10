Milan Stanković prekinuo tišinu: Konačno se oglasio i poslao jaku poruku

Pjevač je objavio fotografiju na svom Instagram profilu.
Milan Stanković već godinama intrigira javnost, prije svega zato što ga dugo nema na estradnoj sceni.
Dok mnogi nagađaju zbog čega se povukao iz javnosti, pjevač o tome uglavnom ne govori. Ipak, povodom Velikog petka napravio je mali izuzetak i oglasio se simboličnom objavom – na fotografiji u ruci drži savršeno ofarbano crveno jaje.
Poznato je da se prvo jaje farba upravo u crvenu boju i naziva čuvarkuća, jer se vjeruje da štiti dom i donosi blagostanje. Ova jednostavna, ali snažna poruka dirnula je mnoge, a Milan je još jednom pokazao koliko mu znače tradicija i vjera.
Podsjetimo, on je razvio izuzetno uspješan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je prije dvije godine proveo nekoliko mjeseci u SAD-u.
"Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni", rekao je izvor blizak pevaču za domaće medije.