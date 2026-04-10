logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milan Stanković prekinuo tišinu: Konačno se oglasio i poslao jaku poruku

Autor Ana Živančević
0

Pjevač je objavio fotografiju na svom Instagram profilu.

Milan Stanković prekinuo tišinu Izvor: Instagram/milanstankovic

Milan Stanković već godinama intrigira javnost, prije svega zato što ga dugo nema na estradnoj sceni.

Dok mnogi nagađaju zbog čega se povukao iz javnosti, pjevač o tome uglavnom ne govori. Ipak, povodom Velikog petka napravio je mali izuzetak i oglasio se simboličnom objavom – na fotografiji u ruci drži savršeno ofarbano crveno jaje.

Poznato je da se prvo jaje farba upravo u crvenu boju i naziva čuvarkuća, jer se vjeruje da štiti dom i donosi blagostanje. Ova jednostavna, ali snažna poruka dirnula je mnoge, a Milan je još jednom pokazao koliko mu znače tradicija i vjera.

Podsjetimo, on je razvio izuzetno uspješan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je prije dvije godine proveo nekoliko mjeseci u SAD-u.

"Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni", rekao je izvor blizak pevaču za domaće medije.

Tagovi

Milan Stanković oglašavanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ