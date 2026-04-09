Buba Koreli platio 12.000 € da ne ide u zatvor: Utajio troduplo više, oduzeli mu imovinu, evo koliko je trebalo da leži

Autor Jelena Sitarica
0

Reper je pribjegao drugom rešenju da ne završi iza rešetaka!

Buba Koreli platio 12.000 € da ne ide u zatvor: Utajio troduplo više, oduzeli mu imovinu, evo koliko Izvor: Instagram/printscreen/bubacorelli

Bosanskohercegovački reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, otplatio je Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 24.000 KM, što je oko 12.000 eura zatvorske kazne u trajanju od osam mjeseci.

Na ovu kaznu, Koreli je bio osuđen zbog utaje poreza, piše "Avaz".

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH (POSKOK) ranije je objavio da je reper priznao krivicu za utaju poreza i uplatio iznos od 115.642 KM na račun Porezne uprave, što je oko 57.321 eura.

Optuženom je u celosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim delom, na način da je optuženi Amar Hodžić, kao poreski obveznik, svoj glavni poreski dug u potpunosti izmirio prema Poreskoj upravi FBiH.

Buba Koreli je već osuđivan za druga krivična djela i bio je u zatvoru, a 2019. godine je dobio godinu dana zatvora zbog trgovine narkoticima.

(Telegraf.rs/MONDO)

