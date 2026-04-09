Buba Koreli platio 12.000 € da ne ide u zatvor: Utajio troduplo više, oduzeli mu imovinu, evo koliko je trebalo da leži

Reper je pribjegao drugom rešenju da ne završi iza rešetaka!

Bosanskohercegovački reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, otplatio je Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 24.000 KM, što je oko 12.000 eura zatvorske kazne u trajanju od osam mjeseci.

Na ovu kaznu, Koreli je bio osuđen zbog utaje poreza, piše "Avaz".

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH (POSKOK) ranije je objavio da je reper priznao krivicu za utaju poreza i uplatio iznos od 115.642 KM na račun Porezne uprave, što je oko 57.321 eura.

Optuženom je u celosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim delom, na način da je optuženi Amar Hodžić, kao poreski obveznik, svoj glavni poreski dug u potpunosti izmirio prema Poreskoj upravi FBiH.

Buba Koreli je već osuđivan za druga krivična djela i bio je u zatvoru, a 2019. godine je dobio godinu dana zatvora zbog trgovine narkoticima.

