Darko Lazić prvi put u izlasku nakon pogibije brata: U crnoj košulji pokušao da sakrije bol i tugu, poručio jedno

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevač Darko Lazić, nakon velike tragedije koju je doživio početkom marta, kada mu je poginuo rođeni brat Dragan, prvi put je izašao u jedan beogradski lokal.

Darko je došao u poznati klub na nastup kolege Uroša Živkovića, i to posebnim povodom.

"Kuma mi se porodila pa sam došao samo da popijem piće", rekao je Darko.

Na pitanje kako je, kratko je dodao:

"Dobro je, guram, ne bih danas puno da pričam"

Podsjetimo, Ana Sević progovorila je o nedavnom zajedničkom putovanju njenog supruga Danijela i bivšeg muža pjevača Darka Lazića, koji su pre nekoliko dana posjetili Svetu Goru.

"To je nešto što je bio zajednički plan i što smo zajedničkim snagama riješili da se desi, mislim da je jako neophodno da stvari idu tim putem. Danijel je sve organizovao i realizovao i mnogo mi je drago zbog toga. Mnogo im je bilo lijepo, i hvala dragom Bogu, ja se nadam da će sve da bude dobro", izjavila je Ana Sević, a na to je kratko i misteriozno dodala: "Biće dobro, nekada."