Darko Lazić prvi put u izlasku nakon pogibije brata: U crnoj košulji pokušao da sakrije bol i tugu, poručio jedno

Pjevač Darko Lazić došao je na nastup kolege Uroša Živkovića.
Pjevač Darko Lazić, nakon velike tragedije koju je doživio početkom marta, kada mu je poginuo rođeni brat Dragan, prvi put je izašao u jedan beogradski lokal.
Darko je došao u poznati klub na nastup kolege Uroša Živkovića, i to posebnim povodom.
"Kuma mi se porodila pa sam došao samo da popijem piće", rekao je Darko.
Na pitanje kako je, kratko je dodao:
"Dobro je, guram, ne bih danas puno da pričam"
Podsjetimo, Ana Sević progovorila je o nedavnom zajedničkom putovanju njenog supruga Danijela i bivšeg muža pjevača Darka Lazića, koji su pre nekoliko dana posjetili Svetu Goru.
"To je nešto što je bio zajednički plan i što smo zajedničkim snagama riješili da se desi, mislim da je jako neophodno da stvari idu tim putem. Danijel je sve organizovao i realizovao i mnogo mi je drago zbog toga. Mnogo im je bilo lijepo, i hvala dragom Bogu, ja se nadam da će sve da bude dobro", izjavila je Ana Sević, a na to je kratko i misteriozno dodala: "Biće dobro, nekada."
