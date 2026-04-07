"Optužili me za suicid, a ja štrajkovao glađu": Vladimir Tomović dobio Pink televiziju na sudu, reagovao na mrežama

Vladimir Tomović dobio spor protiv Pinka, Apelacioni sud potvrdio presudu.

Vladimir Tomović, nekadašnji rijaliti učesnik, oglasio se na mrežama kako bi otkrio da je dobio spor protiv Pink televizije..

Nakon diskvalifikacije iz Zadruge 4 Crnogorac je sa Pink televizijom imao sudski spor, koji je okončan, što je lično on potvrdio.

Vladimir je na svom Instagram storiju okačio da je ružičasta televizija izgubila spor protiv njega, i da je Apelacioni sud potvrdio presudu Višeg suda.

"Jedna od retkih situacija kada te poštar obraduje. Suđenje sa Pinkom je gotovo. Apelacioni sud je potvrdio presudu Višeg suda. Pink je izgubio proces i dužan je da plati troškove suđenja pred Višim i Apelacionim sudom. Čujem da spremaju da me tuže i dalje. Taman da prošetam do Strazbura, nikada bio nisam", napisao je on na svom nalogu.

Zašto se Tomović tužio s Pinkom?

Prilikom spekulacija da će ući u petu sezonu "Zadruge" 2021. godine Tomović je otkrio da se tuži sa Pinkom.

" Nisam dobio poziv od ljudi koji su u organizaciji "Zadruge 5". Vjerovatno imaju svoje razloge zbog kojih ja nisam tamo. Ja nisam diskvalifikovani učesnik koji se vrti po emisijama, sa mnom takve saradnje nema. Ja sam sa njima na Višem sudu, ta parnica je u toku. Mi se sudimo i došli smo u situaciju da sam optužen za suicid, a ja sam štrajkovao glađu. Ja ne moram da uđem u "Zadrugu" da bih prezimio, ja imam novca da živim. Ako nemam radiću, kopaću kanale, radiću neki pošten posao, konobarisaću, biću šanker, pekar. Ja mogu to da radim, jer sam već radio " govorio je on, pa dodao:

"Mi smo pod sporom. Ja ne mogu da sarađujem sa nekim sa kim sam pod sporom", pričao je Tomović.

