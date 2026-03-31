Kolege došle da podrže Ninu Badrić, ovog glumca niko nije očekivao

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
Pjevačica Nina Badrić, koja je sinoć uživala na proslavi rođendana Viktora Živojinovića zajedno s Lepom Brenom i Jakovom Jozinovićem, danas najavljuje novi album, ali i koncerte u Beogradu

Pjevačica Nina Badrić, miljenica domaće publike, boravi u prijestonici zbog promocije albuma "Moji ljudi" i najave predstojećih koncerata u Sava centru, a vrijeme u Beogradu je iskoristila i za provod s prijateljima.

Sinoć je bila gošća na rođendanu Viktora Živojinovića gdje se u jednom trenutku latila i mikrofona, a danas joj veliki broj kolega iz Srbije pruža podršku i na konferenciji povodom predstojećih nastupa.

Tu su Sergej Ćetković i Seka Aleksić...

Jedno lice je posebno iznenadilo na promociji, a u pitanju je glumac Branislav Tomašević.

Otišao na selo sa ženom i sinovima

Proslavljeni glumac Bane Tomašević oduševio je domaću javnost odlukom da živi na selu zajedno sa suprugom i tri sina. Dane provode na gazdinstvu koje poseduju nadomak Gornjeg Milanovca, o čemu je on nedavno i pričao.

"U selu sam i baš dok pričam sa vama djeca me dozivaju, viču: 'Ručak!'. Ovde je jedna posebna dimenzija života, pravi život! Imam kontakt sa prirodom, bez buke i haosa. Gledam svoje kokoške, prvi put sam ih pustio u prirodu. Kupio sam 40 pilića i podgajio ih, pravi su, divlji, oni što šetaju po dvorištu i kljucaju", rekao je Bane Tomašević nedavno i objasnio da je od malih nogu navinkut na selo i rad.

