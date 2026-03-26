Stanija tužila Ivanu Šopić: Presavila tabak nakon stravičnih uvrijeda pred ulazak u Elitu

Danima traje verbalni rat starlete i voditeljke, zbog čega je Stanija odlučila da pravdu potraži na sudu

Starleta Stanija Dobrojević u ponedeljak ulazi u Elitu 9, a već je zbog njenog dolaska iz Amerike nastao haos, pa je završila na sudu sa Ivanom Šopić.

Naime, Stanija je podnijela tužbu protiv voditeljke nakon sukoba koji je trajao danima, zbog optužbi da starleta obmanjuje javnost, te da proizvode za svoj brend zapravo nabavlja preko jeftinih kineskih platformi.

Izvor blizak starleti otkriva da je ovom tvrdnjom granica apsolutno pređena, te da ovakve optužbe više ne smijeju da prođu nekažnjeno.

"Nije željela da reaguje na svaku prozivku, ali kada su uvrede postale učestale i ozbiljne, odlučila je da preseče i sve prepusti sudu. Smatra da je njen ugled narušen "navodi izvor blizak Staniji Dobrojević za Informer.

Podsjetimo, na svom Instagram profilu, Ivana je objavila žestoku objavu u kojoj nije birala riječi, brutalno iskritikovavši Stanijin biznis, ponašanje i karijeru.

"Staniji Dobrojević su svi krivi što joj je provaljen kineski biznis i nikako da nauči da jedini biznis od kojeg je ikad imala profita je slikanje č***nog kolutića prekrivenog milimetrom nekog, isto tako kineskog materijala "počela je.

Potom je dodala:

"Očigledno na nju djelujem kao elektrošok pa glavati retard provjerava da li je uopšte živa s' obzirom da prisustvujemo njenoj sahrani evo treću godinu za redom. Boju i temperaturu je pogodila, meni ostalo samo lopatom da zamahnem. Vrlo hrabar potez jedne nepismene i nedomišljate ženice koju verbalno može da razvali svaka prosečna rijaliti učesnica i iz***e svaki facebook predator. Sposobna da zaradi za 'leba isključivo tako što joj majka slika bradavice za Uskrs, a pas žvaće gaće za Božić. Umjesto da se drži i svađa sa sebi ravnima, ona opet gine u želji da zaradi traumu za cio život. Mutavi, primitivni imbecil sa "talentom" za online ku***nje, ili što bi ona rekla "talenat za showbizz". Promo: 3 kompleta za 600 dinara i dobijete gratis k***nje "bila je žestoka Ivana Šopić.

Stanija joj odgovorila

"Ovaj stori ćeš objašnjavati pred sudom, kada ispred tebe bude kompletna dokumentacija o tome gdje i kako nastaje proizvodnja. Tada slobodno traži da te brane jer ćeš odgovarati za svaku izgovorenu riječ. Nivo izjava koje daješ, kao i mjesto gdje si očigledno navikla da kupuješ, govori o tebi ne o mom brendu "poručila je Stanija Ivani Šopić.

