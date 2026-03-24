Stanija Dobrojević u društvu Milice Mitrović pred ulazak u "Elitu": Oglasila se sa Pinka i otkrila šta se dešava

Poznata starleta prije nekoliko dana je sletjela iz Majamija u Srbiju kako bi bila dio rijalitija.

Stanija Dobrojević se oglasila sa Pink televizije i privukla veliku pažnju javnosti nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu Milice Mitrović.

Stanija i Milica Mitrović pozirale su nasmijane u opuštenoj atmosferi, a njihov susret odmah je pokrenuo lavinu komentara na mrežama.

Kako se već spekuliše o ulasku Stanije Dobrojević u "Elitu 9", ova objava dodatno je podgrijala interesovanje publike i izazvala brojne reakcije fanova.

"Progovori su u toku", napisala je Stanija dok je pozirala sa Milicom Mitrović.

Asmin me nije finansirao

Podsjetimo, Stanija se nedavno osvrnula i na Asminove tvrdnje da on finansijski stoji iza njenog brenda.

"Bilo je pomoći, ali ja sam investirala u svoj brend, ovo je moja firma, iza cijele priče stojim samo ja. Pomagao je u početku kada sam imala problem s promašenim fabrikama, uzorcima, pronašao mi je fabriku koju sam tražila pomoć. Iscjenkao mi se za bolje dilove, ja to mnogo cijenim i nikada neću umanjiti ono što je učinio za mene, ali ne treba mene da ponižava i da pravi da je on finansirao brend, kao da sam glupača kojoj je muškarac poklonio brend, a ja nisam ta priča, ja sam biznismen."

Starleta Stanija Dobrojević nedavno je govorila o ulasku u Elitu 9, susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

"Mi smo u pregovorima, ako se lijepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vrijeme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada.

Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje", rekla je ona za Blic.