Željko Mitrović otkrio šta se desilo na sastanku sa Stanijom: Progovorio o honoraru i kada ulazi u "Elitu"

Stanija Dobrojević bi trebalo uskoro da uđe u poznati rijaliti.

Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, potpisao je ugovor sa rijaliti zvijezdom Stanijom Dobrojević i najavio njen ulazak u Elitu 9.

Kako je saopštio, popularna starleta će se u Šimanovce useliti u ponedeljak, a gledaocima predstoji 5 mjeseci zabave kraj malih ekrana.

Mitrović je ovom prilikom istakao da ne zna šta da očekuje od Stanijinog ulaska, ali joj je poželio sreću da zasijeni sve svojom ljepotom i seksepilom.

"Ne znam šta da očekujem od Stanije u Eliti 9, ali znam šta mi se desilo otkako se pročulo da Stanija ulazi, zvalo me je jedno 50 prijatelja, da ih upoznam, da im dam telefon, da im dam kontakt. Niti imam telefon, niti imam kontakt, niti Stanija ima vremena za večere i nema slobodnog vremena, ona se sprema sada užurbano za, ja bih rekao, spektakl, tamo je Aneli, onaj tvoj bivši i Maja je tamo", rekao je Željko.

"Tamo nikome sada nije dobro. Koliko razumijem, svi su uznemireni. Tako da, želim ti da prođeš dobro, da budeš to što jesi i da zasijeniš svojom lepotom i seksipilom", rekao je Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group.

"Imam dobru životnu priču, ulazim kao specijalni događaj, ali ništa nećemo otkrivati. Do poslednjeg momenta sam bila za to da ne uđem, ali evo, potpisala sam", istakla je Stanija.

"Stanija nije mogla da ne potpiše taj ugovor, dao sam joj ponudu koju nije mogla da odbije", dodao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

Vlasnik Pinka se potom oglasio na Instagramu

"Sa ulaskom Stanije u Elitu, ništa više neće biti isto! Vjerujem da ni Toša, a ni Veliki Šef, ne mogu više predvidjeti komplikacije i maksimalne polarizacije u svim mogućim odnosima izmedju učesnika! Stanija ulazi u ponedeljak i neka nam je Bog u pomoći! Biće ovo najluđih 5 mjeseci ikada", saopštio je Željko Mitrović.

