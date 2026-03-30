ČITAOCI REPORTERI

Izdanje:
Potvrdi

Ovo je žena Marka Janketića! Vidio je u šanku dok je prala sudove i rekao "ovo je žena za kuću" (Foto)

Ovo je žena Marka Janketića! Vidio je u šanku dok je prala sudove i rekao "ovo je žena za kuću" (Foto)

Autor Dragana Tomašević
Marko Janketić je prošle godine izgovorio sudbnosno "da" lepoj Mariji s kojom ima dvoje djece

Glumac Marko Janketić je u petak premijerno izveo predstavu "Mrki - Nisam ti ispričao", a podršku mu je iz prvih redova pružila supruga Marija.

Marko Janketić je emotivni komad posvetio svom preminulom ocu, legendarnom glumcu Miši Janketiću, a na kraju predstave svi u sali su plakali.

Markova glavna podrška bila je njegova supruga Marija sa kojom ima dvoje djece.

Vjenčali su se prošle godine, a upoznali su se na nesvakidašnji način.

Marko je Mariju prvi put vidio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i tada mu je odmah zapalala za oko.

- Prala je sudove za šankom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Došla je na premijeru moje predstave "Zagreb-Beograd via Sarajevo", koju je režirao Gorčin Stojanović i onda, njena drugarica Teodora, došla je tamo, gledala tu premijeru i onda, ja sam već bio, kako se to kaže, posle premijere, pod gasom, bilo je tu neko moje društvo i onda sam ugledao Mariju kako pere sudove i rekao: "E, ovo je žena za kuću" - ispričao je glumac jednom prilikom za medije i dodao:

- Pogledali smo se tako i onda mi je čestitala premijeru i tako, uspostavili smo neku komunikaciju i na kraju smo otišli kod jednog kolege Joakima Tasića na žurku i tako počeli da se upoznajemo i da se viđamo. Prvo sam primijetio oči. Moja Lenka, moja mlađa ćerka, ona ima oči na majku, kad se rodila ja sam rekao, vidi, sreća nema ove moje lukave, lisičje oči, ima ove tvoje pitome duboke.

