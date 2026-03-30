Pjevač Osman Hadžić progovorio o gubitku Darka Lazića, ali i porodici pokojnog Halida Bešlića

Izvor: MONDO, Pink screenshot

Osman Hadžić pružio je podršku Darku Laziću, koji je nedavno doživio veliku porodičnu tragediju u kojoj je izgubio rođenog brata Dragana.

- Samo on zna kako mu je. Imao sam 2014. godine sličnu tragediju, kad je sin od strica poginuo, bilo je grozno. Taj prvi nastup mi je isto bio u Sloveniji. Samo staneš, zaboraviš tekst... Pa nekad krenu suze, ali život mora ići dalje. Darku je lakše sa publikom i sa kolegama, nego da je sam, zatvoren. Mislim da će lakše izaći iz ovoga, mada vjerujem da se nikada neće oporaviti - rekao je Hadžić za Telegraf, pa se osvnuo na komentare ljudi koji osuđuju Lazića što je tako brzo počeo da pjeva, a nije prošlo ni 40 dana od smrti njegovog brata.

Vidi opis "Nikada se neće oporaviti": Pjevač otkrio kako je Darko Lazić posle pogibije brata, i on doživio sličnu tragediju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ig printscreen lazic.n.n Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/lazic.n.n/Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lazic.n.n Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA / A AHEL Br. slika: 8 8 / 8

- Ljudi će uvijek komentarisati, ali jedna moja deviza koju znam reći kad su takve žalosti u pitanju - pazite vi svoje bližnje dok su živi, braću, sestre, roditelje... Kad odu, možete dizati spomenike, žaliti koliko hoćete, bitno je da se pazite i volite dok su živi. Tako da, da li Darko pjeva za mjesec, dva, njemu će isti bol biti, mora proći kroz to. Želim mu snagu da sve to izdrži - izjavio je on.

Osman se osvrnuo i na pokojnog kolegu Halida Bešlića, koji mu, kako kaže, neizmjerno fali.



- Fali svima, vidite i na koncertima kad zapjevamo njegovu pjesmu koliko nedostaje publici i svima nama. Sve se to prebrzo izdešavalo, niko nije očekivao da će baš tako biti. Valjda ti veliki ljudi, umjetnici, sudbina je da tako odu. On je bio jedna hodajuća dobrota, jedna dobra vila koja je sve nas usmjeravala, tek sad vidim koliko nam nedostaje. Bio je jedinstven, Mislim da nas nema puno takvih. On je tako živio... Ko god je sa njim jednom stao, imao je osjećaj da mu je drug cio život - rekao je pjevač za Telegraf.

Izvor: Pink

Osman je otkrio da se čuo sa Dinom, sinom pokojnog Halida Bešlića, pa je otkrio kako je udovica Sejda koja je već neko vrijeme bolesna.

- Pričao sam sa Dinom prije par dana, okej je. Bori se. Oni su još uvijek u šoku, sve je to svježe, navikavaju se da žive bez njega. Sejda je jaka i vjerujem da će se izvući. Vratila se kući. Ode malo kod Dina u Njemačku, kod svojih sestara, familije, prijatelja... - zaključio je Hadžić.