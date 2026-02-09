logo
Porodila se ćerka Niše Saveljića: Silvana objavila prve slike sa bebom, glumica joj odmah čestitala

Porodila se ćerka Niše Saveljića: Silvana objavila prve slike sa bebom, glumica joj odmah čestitala

Autor Marina Cvetković

Autor Marina Cvetković
0

Silvana se zbog studija preselila u Dubrovnik i o njenom životu se malo zna

Porodila se ćerka Niše Saveljića Izvor: MN Press

Ćerka Niše Saveljića, Silvana Saveljić, porodila se i na svijet donijela prvo dijete. Ona se tim povodom oglasila na Instagramu.

Silvana je podijelila fotografiju partnera sa njihovom bebom, a pokazala je i da je po nju u porodilište došao sa buketom cvijeća.

"I onda ih je postalo troje", napisala je ona u opisu.

Među prvima joj je čestitala glumica Dragana Mićalović.

"Jeej, čestitam", napisala je ona uz emotikon srca.

Inače, o Silvaninom životu se ne zna previše. Ona je studirala u Dubrovniku gdje je nastavila da živi, a za porodicu je jako vezana i sa njima često dijeli fotografije na mrežama.

Njen brat dovođen u vezu sa Milicom Pavlović

Podsjetimo, o odnosu sina Niše Saveljića - Nikolasa i Milice Pavlović brujala je javnost, a pjevačica je priznala da su bili zajedno iako gotovo nikada ne govori o privatnom životu.

"Ja sam bila sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po dana zajedno. Mi smo se viđali svuda. I jednom kada je došao u Beograd i uhvatili su nas zajedno. Ja sam teška osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču", rekla je ona i dodala da mu je upoznala i majku i istakla da nisu raskinuli jer se nisu voljeli, već zbog fizičke udaljenosti.

Niša Saveljić Milica Pavlović ćerka porođaj

