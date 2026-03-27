28. marta 1944. godine, rođen je čuveni pevač Krunislav Kićo Slabinac, a njegovu karijeru obeležili su ne samo neprolazni hitovi, već i zanimljiva ljubavna priča

Izvor: YT eureka842008

Čuvenog pevača Kiću Slabinca i dan-danas mnogi pamte po vanvremenskom hitu "Zbog jedne divne crne žene", ali i po mnogim drugim emotivnim pesmama, a mnogi ne znaju da su upravo njegovi najveći hitovi inspirisani istinitim dešavanjima o kojima je svojevremeno brujala javnost.

Vidi opis Bio sa 4 istovremeno i čuvao gole slike svojih žena: Kad je "maznuo" jedinu koju je želeo ljubavnica ga slomila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yt Jelena - žena koje nema Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YT eureka842008 Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YT eureka842008 Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YT printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YT printscreen Br. slika: 5 5 / 5

Možda će nekome zvučati neverovatno, ali Slabinac je svojevremeno važio za velikog zavodnika, te se pričalo da je imao više žena od Džegera, a pričalo se da je čuveni roker spavao sa njih 4000.

"Spavao sam s više žena od Mika Džegera. On je bio zauzet, nije imao toliko vremena kao ja. Nikada nisam javno pričao o tome – bio sam korektan i diskretan“, rekao je Slabinac.

Pevač je otvoreno priznao da je u jednom periodu bio sa četiri žene odjednom, u hotelskoj sobi u Beogradu.

Kićo Slabinac

Izvor: YouTube/YUGOgent

Takođe je otkrio da je imao kolekciju fotografija svojih partnerki, ali ih je spalio da ne bi došlo do neprijatnosti.

"Uvek su me cure čekale ispred sobe, a tada ih je bilo četiri. Što bih sada vršio selekciju – koja ide unutra, a koja ne? Kako bi se koja devojka osećala? I tako sam proveo noć s njih četiri. Uglavnom smo igrali karte.", pričao je pevač svoje ljubavne dogodovštine.

No, i najveći zavodnici imaju tu jednu koja ih je "slomila", a u ovom slučaju priču komplikuje to što je reč o ženi koja će kasnije u javnosti biti poznata kao "ljubavnica Miroslava Ilića".

Nažalost, nihova romansa bila je turbulentna, a kako je kasnije isplivalo, Mirjana ga je prevarila dok je bila u braku pred raspadom.

"Zaljubio sam se kao dečak. U avionu sam sedeo tužan i sam, dok su se drugi divili izlasku sunca. Tu sam napisao tekst, a melodija se spontano oblikovala u mojoj glavi. U Zagrebu sam je završio i snimio, i postala je hit jer je iskrena i napisana u jednom dahu", objasnio je Slabinac svojevremeno.

Slabinac je preminuo 2020. godine nakon komplikacija posle operacije - imao je tri bajpasa, a rana na grudima nije zarasla kako treba.

Nakon njegovog odlaska, Mirjana Antonović je izjavila: "S njegovim odlaskom svet je puno izgubio. Nedostaju mi njegovi vicevi i vedro raspoloženje. Još nekako mislim da će me nazvati."