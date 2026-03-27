28. marta 1944. godine, rođen je čuveni pevač Krunislav Kićo Slabinac, a njegovu karijeru obeležili su ne samo neprolazni hitovi, već i zanimljiva ljubavna priča
Čuvenog pevača Kiću Slabinca i dan-danas mnogi pamte po vanvremenskom hitu "Zbog jedne divne crne žene", ali i po mnogim drugim emotivnim pesmama, a mnogi ne znaju da su upravo njegovi najveći hitovi inspirisani istinitim dešavanjima o kojima je svojevremeno brujala javnost.
Bio sa 4 istovremeno i čuvao gole slike svojih žena: Kad je "maznuo" jedinu koju je želeo ljubavnica ga slomila
Možda će nekome zvučati neverovatno, ali Slabinac je svojevremeno važio za velikog zavodnika, te se pričalo da je imao više žena od Džegera, a pričalo se da je čuveni roker spavao sa njih 4000.
"Spavao sam s više žena od Mika Džegera. On je bio zauzet, nije imao toliko vremena kao ja. Nikada nisam javno pričao o tome – bio sam korektan i diskretan“, rekao je Slabinac.
Pevač je otvoreno priznao da je u jednom periodu bio sa četiri žene odjednom, u hotelskoj sobi u Beogradu.
Takođe je otkrio da je imao kolekciju fotografija svojih partnerki, ali ih je spalio da ne bi došlo do neprijatnosti.
"Uvek su me cure čekale ispred sobe, a tada ih je bilo četiri. Što bih sada vršio selekciju – koja ide unutra, a koja ne? Kako bi se koja devojka osećala? I tako sam proveo noć s njih četiri. Uglavnom smo igrali karte.", pričao je pevač svoje ljubavne dogodovštine.
No, i najveći zavodnici imaju tu jednu koja ih je "slomila", a u ovom slučaju priču komplikuje to što je reč o ženi koja će kasnije u javnosti biti poznata kao "ljubavnica Miroslava Ilića".
Mirjana Antonović
Nažalost, nihova romansa bila je turbulentna, a kako je kasnije isplivalo, Mirjana ga je prevarila dok je bila u braku pred raspadom.
"Zaljubio sam se kao dečak. U avionu sam sedeo tužan i sam, dok su se drugi divili izlasku sunca. Tu sam napisao tekst, a melodija se spontano oblikovala u mojoj glavi. U Zagrebu sam je završio i snimio, i postala je hit jer je iskrena i napisana u jednom dahu", objasnio je Slabinac svojevremeno.
Slabinac je preminuo 2020. godine nakon komplikacija posle operacije - imao je tri bajpasa, a rana na grudima nije zarasla kako treba.
Nakon njegovog odlaska, Mirjana Antonović je izjavila: "S njegovim odlaskom svet je puno izgubio. Nedostaju mi njegovi vicevi i vedro raspoloženje. Još nekako mislim da će me nazvati."