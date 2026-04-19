Sumnjiče se za fizički napad i prijetnje sunarodniku radi iznude novca

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorica odredilo je zadržavanje turskih državljana K.A. i H.A. zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo iznuda, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, oni se sumnjiče da su na štetu svog sunarodnika B.B. tokom 2025. i 2026. godine vršili nasilje i prijetnje kako bi iznudili novac.

Iz tužilaštva je saopšteno da su osumnjičeni, nakon perioda zajedničkog stanovanja sa oštećenim, nasilno ušli u stan u kojem je boravio, fizički ga napali i zahtijevali isplatu novca.

Kako prenosi portal Vijesti, sumnja se i da je jedan od osumnjičenih u aprilu ove godine putem mobilnog telefona slao više prijetećih poruka, tražeći dodatni novac, što je kod oštećenog izazvalo strah da bi nasilje moglo biti ponovljeno.

Zadržavanje im je određeno zbog opasnosti od bjekstva, ali i mogućnosti uticaja na oštećenog kao svjedoka u postupku, prenosi portal Vijesti.