Teheran tvrdi da je tokom primirja obnovio i unaprijedio vojne zalihe

Visoki iranski vojni komandant saopštio je da je kapacitet Iran da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvonedjeljnog primirja premašio nivo iz perioda prije rata, prenose iranski mediji.

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpus islamske revolucionarne garde, general Sejed Madžid Musavi, naveo je da je brzina obnavljanja i dopune lansera bila veća nego prije sukoba.

“Svjesni smo da neprijatelj nije u stanju da stvori takve uslove za sebe tokom primirja”, poručio je Musavi u objavi koju je prenijela Press TV.

On je dodao da su Sjedinjene Američke Države od početka primirja 11. aprila morale da dopremaju municiju “sa druge strane svijeta u malim količinama”, ocjenjujući da su “izgubile ovu fazu rata”.

Musavijeve izjave dolaze uprkos pojedinim izvještajima koji ukazuju da su američko-izraelske vojne operacije oslabile iranske kapacitete. The Wall Street Journal je, pozivajući se na američke obavještajne procjene, objavio da Iran i dalje raspolaže velikim brojem balističkih raketa, zahvaljujući mreži ojačanih podzemnih skladišta.

General Musavi se osvrnuo i na Ormuskog moreuza, koji je, prema navodima Revolucionarne garde, ponovo zatvoren zbog, kako tvrde, kršenja primirja od strane SAD. Istovremeno, iz IRGC-a su američke pomorske aktivnosti ocijenili kao pirateriju.

U odvojenoj objavi, Musavi je pohvalio vojnu strategiju koju je osmislio vrhovni vođa Ali Hamnei, ističući da je doprinijela jačanju pozicije Irana u sukobu.

Iranska vojska ranije je upozorila da, ukoliko bezbjednost njihovih luka u Persijski zaliv i Arapsko more bude ugrožena, nijedna luka u tim područjima neće biti bezbjedna.