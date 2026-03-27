Grčka zvezda Konstantinos Argiros šokirao priznanjem o srpskoj pevačici: Izneo detalje, u sve umešan i Filip Živojinović

Autor Marina Cvetković
0

Jedan od najpopularnijih pevača u Grčkoj stigao je sinoć u Srbiju i izneo par nepoznatih detalja o jednoj od naših najvećih zvezda.

Grčka zvezda Konstantinos Argiros šokirao priznanjem o srpskoj pevačici: Izneo detalje, u sve umešan Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon turneje po Americi, najveća zvezda u Grčkoj, Konstantinos Argiros, stigao je sinoć u Beograd na zakazani nastup u jednom popularnom beogradskom klubu.

Pred nastup imali smo prilike da porazgovaramo sa njim, a s obzirom da nije prvi put u Srbiji, otkrio nam je da se uvek rado vraća i da ovde ima puno prijatelja. Za MONDO je ispričao da je sa Filipom Živojinovićem dobar prijatelj, te da se "kuva" i saradnja  koja će zasigruno zapaliti Balkan.

Na pitanje da li prati našu muzičku scenu i da li bi voleo sa nekim da snimi duet, rekao je:

"Da, upoznat sam sa radom par pevača, nisam dobar sa imenima. Sa Filipom (Živojinovićem) sam dobar prijatelj, pa pričamo intenzivno o saradnji sa njegovom suprugom", zagolicao je maštu Konstantinos, te time nagovestio da će zajednička pesma sa Aleksandrom Prijović ugledati svetlost dana verovatno u skorijoj budućnosti. 

Dobar prijatelj i sa Noletom i porodicom Đoković

Snimak na kojem je Novak Đoković igrao sirtaki sa grčkom zvezdom, Konstantinosom Argirosom, postao je viralan. 

Srpski as je prišao pevaču, zagrlili su se, a onda su igrali i pevali. U jednom momentu se čula pesma Sinana Sakića, a potom je krenuo i čuveni grčki sirtaki, pa je Novak pokazao da ume i to da igra. Svi okupljeni su bili oduševljeni, što se videlo i po tome da su izvadili mobilne telefone da snimaju Đokovićev šou.

Pogledajte

01:15
Novak Đoković igra sirtaki
Izvor: X/Frani2312
Izvor: X/Frani2312

Konstantinos je za MONDO otkrio da je veliki prijatelj sa Novakom i njegovom porodicom, koji su život nastavili Atini, te je izrazio devljenje prema svemu što je Novak postigao i tome kakav je kao osoba.

Konstantinos je najavio i koncert u Beogradu 10. septembra, ističući koliko voli da gostuje i nastupa za naš narod, koji, kako kaže, smatra bratskim.

