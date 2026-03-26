Rastu rasni napadi na glumca koji glumi Snejpa: Trpi stravično zlostavljanje, HBO prvi put povukao ovaj potez

Nova serija o talentovanom čarobnjaku nije ni ugledala svjetlost dana, a čim je otkriveno da se snima, fanovi je čekaju sa velikim nestrpljenjem.

HBO je uveo pojačane mere bezbjednosti za svoju novu seriju "Harry Potter" nakon što je jedna od glavnih zvijezda primila prijetnje smrću.

Britanski glumac ganskog porijekla Papa Esijedu, koji u seriji tumači profesora Severusa Snepa, zatrpan je uznemirujućim porukama otkako je prošle godine objavljeno da se pridružio glumačkoj postavi.

HBO očekivao haos

Direktor mreže Kejsi Blojs izjavio je da je studio predvidio negativne reakcije i na vrijeme uspostavio zaštitne mjere.

"Kod svih glumaca u velikim franšizama – a ovo je očigledno jedna od onih sa strastvenim obožavaocima i ljudima koji imaju čvrsta mišljenja – situacija ponekad može postati zastrašujuća", rekao je Blojs za Variety.

Pogledajte trejler za novog Harija Potera:

"Stoga smo za svaku takvu seriju to predvidjeli i pokušali da sprovedemo obuku o najboljim praksama u pogledu društvenih mreža i nošenja sa takvim situacijama. I očigledno, imamo ozbiljan tim za bezbjednost. Nažalost, to je nešto za šta smo mislili da bi moglo da se dogodi i samo se trudimo da budemo što oprezniji."

Talas rasnih napada zbog glumca

Severusa Snejpa je u filmskom serijalu tumačio Alan Rikman kao bjelac, što je izazvalo talas rasno motivisanih napada kada je 2025. godine objavljeno da je ulogu dobio Esijedu. U knjigama, Snejp je opisan kao čarobnjak žućkaste puti, masne kose i ledenih očiju, kojeg se učenici plaše, ali je potajno odan i izuzetno inteligentan.

U nedavnom razgovoru za The Times, Esijedu je priznao da su zlostavljanja sa kojima se suočava neprestana.

"Govorili su mi: 'Odustani ili ću te ubiti'", rekao je.

"Stvarnost je takva da, ako otvorim Instagram, vidjeću nekoga kako piše: 'Doći ću ti kući i ubiti te.'"

"Iako se nadam da će sve biti u redu, niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovo samo zato što radi svoj posao. Mnogi ljudi rizikuju živote na svojim poslovima. Ja glumim čarobnjaka u Harry Potteru. I lagao bih kada bih rekao da to ne utiče na mene emotivno", dodao je.

Međutim, Esijedu je rekao da nije prijavio nijednu od prijetnji.

"Mislim da se ne bih osjećao bolje da neki sedamnaestogodišnjak završi u zatvoru na dvije nedelje zbog prijetnje smrću", pojasnio je.