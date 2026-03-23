Jela jednu jabuku dnevno, sad ulazi u rijaliti za 300.000 €: Operacijama digla cenu, evo kako je nekad izgledala

Javnost je za Staniju Dobrojević prvi put čula pre otprilike 18 godina, kada su njene gole slike osvanule na jednom forumu. Zahvaljujući tome krasila je i naslovnicu muškog magazina. Tadašnja studentkinja Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu predstavljena je u časopisu kao "srpska se*s-bomba koja radi u Americi".

Sebe je nazvala prvom srpskom starletom, a široj javnosti je postala poznata kada je 2013. ušla u "Survajver". Naredne godine slikala se za čuveni "Plejboj". Veću popularnost stekla je učešćem u "Farmi", a potom i "Zadruzi"... I svaki put kad bi se pojavila, Stanija je sve manje ličila na onu studentkinju s početka priče.

Evo kako je nekada izgledala:

Stanija je danima u žiži javnosti zbog ulaska u devetu sezonu Elite, a haos oko nje ne jenjava. Sudeći po pisanju domaćih medija, ona će za samo par meseci učešća postati i najplaćeniji rijaliti igrač na ovim prostorima, te će tako uzeti 300.000 evra.

Stanija je na medijskom nebu već gotovo dve decenije, a nedavno je za Kurir govorila o počecima i životu u Americi koji joj je obezbedio finansijsku stabilnost.

Pogledajte Stanijine slike iz detinjstva:

"Samo sam radila i štedela"

Dobrojevićeva je nekada jela jednu jabuku dnevno, a danas je najplaćeniji rijaliti učesnik. Živi i radi na relaciji Beograd-Majami, ima svoj brend i ne zavisi ni od koga. Za Kurir je otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i otkrila kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

"Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila", izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

"Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra"

"Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: 'Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra' i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta.

Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću u kojoj radim jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj 'američki osmeh'. Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton..."

"Provokativne fotografije su moj alter ego i egzibicionizam"

U emisiji "1na1", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, govorila je o drugoj strani popularnosti, i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

"Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela", govorila je Stanija.

"Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to."



