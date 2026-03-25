40 dana od smrti Tatjane Ječmenice: Bekvalčeva se oglasila potresnom porukom

Dragana Bekvalac, sestra pjevačice Nataše Bekvalac, se teško nosi sa smrću svoje drugarice, bivše teniserke, Tatjane Ječmenice koja je preminula u strašnoj saobraćajnoj nesreći.

Danas se obilježava 40 dana od smrti Tatjane Ječmenice, a njena prijateljica Dragana Bekvalac je podijelila emotivnu objavu.

"Dobra moja drugarice... 40 dana je prošlo kako se navikavam da živim bez tebe... Nedostaješ mi beskrajno. Volim te", napisala je ona uz emotikon slomljenog srca.

Na narednom storiju koji je podijelila Dragana, koja je bila nerazdvojna sa Ječmenicom, opisala je svoju drugaricu.

"Znate one ljude na kojima se ništa ne vidi. Za koje biste rekli da im nije ništa, da nemaju niti jedan problem u životu, uvijek su raspoloženi, pozitivni i nasmijani i uvijek uveseljavaju? E takva je bila ona...", istakla je Bekvalčeva.

"Sekunde su bile u pitanju"

Tatjana Ječmenica-Jevtić izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Bivša srpska teniserka i selektorka FED kup reprezentacije Srbije poginula je u 47. godini. Nedugo nakon tragedije pojavile su se informacije o njenoj smrti.

Vlasnik firme "Autskok" čiji vozač je upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru rekao je da su svi u šoku nakon nesreće.

"Čuo sam se sa vozačem sinoć. Iskusan je, savestan i svi smo šokirani posle jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju, da je video da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smera, pogrešili su skretanje. Istraga je u toku i veštačenje će pokazati šta je bio uzrok nesreće", rekao je D.K. za "Kurir".