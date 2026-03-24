"Bez žena, bez djece": Reper koji se spominje u Epstinovim fajlovima progovorio o optužbama za silovanje djeteta

Maloljetnica ga optužila za silovanje, a njegovo ime osvanulo i u Epstinovim fajlovima

Reper Džej Zi dao je intervju za GQ u kojem otkriva da je imao veoma težak period tokom 2025. godine, kada su ga optužbe za silovanje, koje su odbačene, "odvele na mračno mjesto".

Anonimna užiteljka tvrdila je da su je Džej Zi i Didi silovali kada je imala 13 godina. Ona je kasnije podnijela dokumenta saveznom sudu kako bi dobrovoljno povukla tužbu sa predrasudom, što znači da se slučaj ne može ponovo pokrenuti.

U novom intervjuu za GQ, reper je rekao: "To s*** me je mnogo iscrpjelo. Bio sam bijesan. Nisam bio toliko bijesan već dugo... nekontrolisan bijes"

Do povlačenja tužbe došlo je nakon što su pronađene velike rupe u njenoj priči.

Tvrdila je da se napad dogodio u kući te večeri, ali postoje brojne fotografije Džej Zija u popularnom noćnom klubu u Njujorku iste večeri. Takođe je rekla da ju je otac pokupio iz te kuće, ali je i on izjavio da se ne sjeća da se tako nešto ikada dogodilo.

Džej Zi je takođe kritikovao advokata žene, Toni Bazbi, ističući da moraš biti siguran u optužbe prije nego što nekoga napadneš tako ozbiljnom tvrdnjom kao što je silovanje. Muzički mogul je čak podnio tužbu protiv optužiteljke, navodeći da je priznala da je lagala.

Prema reperu "ulični kodeks - bez žena, bez djece" je nešto na čemu je odrastao i što i dalje shvata veoma ozbiljno, zbog čega je morao snažno da ospori lažne optužbe.

"To mi je mnogo značilo", rekao je. "Teško sam to podnio. I znao sam da ćemo proći kroz to, jer, prije svega, to nije istina. A istina, na kraju dana, uvijek pobjeđuje".

Već nekoliko dana su širom svijeta glavna tema novi dokumenti o slučaju osuđenog pedofila Džefrija Epstina, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, a koji su izazvali pravi potres i zgrozili javnost.

Dosijei su otkrili da su brojne javne ličnosti iz svijeta politike, šou biznisa, sporta, pa čak i pripadnici evropskih kraljevskih dinastija, bili u kontaktu sa Epstinom i posjećivali njegovo ostrvo na kom su, između ostalog, se*sualno zlostavljana djeca.

U nekim fajlovima spominje se i reper Džej Zi, koji je, kako se navodi, prisustvovao se*sualnom zlostavljanju djevojke od strane filmskog producenta Harvija Vajnstina, koji je u više navrata proglašen krivim za se*sualni napad.

Ovo je samo zapis anonimne tvrdnje i nije rezultirala istragom ili optužnicom protiv Džej Zija.