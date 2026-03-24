Verica Rakočević pokazala unuka koji je opasan frajer: Proslavila rođendan sa njim, evo kako izgleda Andrija Drašković

Poznata kreatorka pozirala je sa svojim unukom Andrijom.

Verica Rakočević, jedna od najpoznatijih modnih kreatorki na ovim prostorima, proslavila je svoj 78. rođendan u toploj i porodičnoj atmosferi. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj se vidi kako sa osmijehom na licu grli svog unuka Matiju Draškovića, dok je i on vidno raspoložen i "tip-top skockan".

Na porodičnom okupljanju sve je bilo u znaku ljubavi, osmijeha i zajedništva, a Verica je još jednom pokazala koliko joj znače porodični trenuci i bliskost sa unucima.

Inače, njena ćerka Elena Karaman je Matiju dobila u braku sa biznismenom Andrijom Draškovićem, dok je sina Simona dobila sa Jugoslavom Karićem, a prvog sina Luku Mijatovića dobila je u braku sa fudbalskom zvijezdom Peđom Mijatovićem.

Verica i Veljko se druže sa Lazarom Ristovskim i Anicom

Modnu kreatorku Vericu Rakoćević i njenog 35 godina mlađeg supruga Veljka Kuzmančevića nedavno su posjetili su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa djevojka Anica Lazić.

Verica je sada iskreno govorila o njihovom druženju i otkrila je kako su se proveli tog dana.

"Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali", rekla je ona.

"Oni vole moje palačinke…Baš smo se lijepo proveli tog dana…Moj sin mi je rekao: 'Bože mama, prvi put te vidim tako nasmijanu…' Ja se zaista nikada ne smijem, jer sam sebi ružna…Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke…Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira..Anica i Laza to vole da kupe…Lijepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često…Nemamo previše vremena, ali se baš lijepo družimo", istakla je Verica.