Rekla mu "da" pred ocem koji je umirao, a sad uslijedio kraj: Ozijevu ćerku ostavio vjerenik nakon stravičnog gubitka kg

Keli Ozborn je raskinula vjeridbu sa Sidom Vilsonom samo sedam mjeseci nakon što ju je zaprosio na poslednjem koncertu njenog pokojnog oca Ozija Ozborna.

Keli Ozborn se rastala od svog vjerenika Sida Vilsona dok se i dalje bori sa smrću svog oca, Ozija Ozborna, otkriva Daily Mail.

Par je tiho okončao vjeridbu samo sedam mjeseci nakon što je zvijezda benda "Slipknot", 49, zaprosila Keli na poslednjem koncertu njenog pokojnog oca sa "Black Sabbath" u Birmingemu prošlog jula.

Keli Ozborn (41), koja je svog sada već bivšeg partnera upoznala prije 27 godina, ima trogodišnjeg sina, Sidni Ozborn, sa muzičarem. Izvori bliski zvijezdi rekli su za Daily Mail da je prošla kroz "težak" mjesec, suočavajući se sa razdvajanjem, dok se i dalje trudi da bude najbolja majka svom sinu, koji nosi ime po svom ocu.

Izvor je otkrio: "Keli i Sid su odlučili da prekinu vjeridbu. Keli se mučila nakon gubitka svog oca. Proces žalosti bio je izuzetno težak, i ona čini sve što može da se nosi sa tim. U stvari, ona i Sid već neko vrijeme suočavaju se sa izazovima u svojoj vezi, i stvari nisu bile onakve kakve su se činile. Pokušavali su da to funkcioniše, posebno zbog svog djeteta, ali su na kraju odlučili da je razdvajanje najbolji put naprijed. Keli je prošla kroz mnogo toga tokom protekle godine. Uprkos svemu, ostala je trezna i sada se fokusira na sebe i svoju ulogu majke u budućnosti."

Zvijezda je prvi put upoznala Sida kada je Slipknot bio na turneji sa Ozzfestom, muzičkim festivalom koji su osnovali njeni roditelji.

Na Dan zaljubljenih 2022. godine, podijelila je post na kojem se par strastveno ljubi, uz natpis: "Nakon 23 godine prijateljstva, ne mogu da vjerujem gdje smo završili. Ti si moj najbolji prijatelj, moja srodna duša, i duboko sam zaljubljena u tebe, Sidni Džordž Vilson."

Par je kasnije te godine dobio sina, Sida, i porodica je živjela zajedno na farmi u Ajovi. Keli je poslednji put viđena sa Sidom na dodjeli Gremi nagrada u februaru, a od tada se javno pojavljuje samo sa prijateljima ili majkom, Šeron Ozborn.

On je zaprosio Keli iza scene na oproštajnom koncertu benda "Black Sabbath", pred celom njenom porodicom, uključujući Ozija Ozborna, Šeron i njenog brata Džeka, poklonivši joj ogroman dijamantski prsten. Keli je kasnije rekla da nije imala "ni pojma" da će se taj trenutak desiti.

Ono što brine javnost i fanove ove porodice, je njen primjetan gubitak kilograma, što Keli objašnjava peridom tugovanja za ocem.

Evo kako je ona ranije izgledala: