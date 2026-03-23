Poznati glumac urlikao na nepoznatu ženu nasred ulice: Došao na krštenje oca, pa napravio skandal

Poznati glumac urlikao na nepoznatu ženu nasred ulice: Došao na krštenje oca, pa napravio skandal

Autor Marina Cvetković
0

Glumac Šaja Labaf ponovo je izazvao pažnju kada je u Rimu, tokom posjete Italiji gdje je prisustvovao krštenju svog oca, vikao na nepoznatu ženu.

Šaja Labaf vikao na nepoznatu ženu nasred ulice Izvor: Snorlax/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumac iz "Transformersa", Šaja Labaf, viđen je kako nervozono šeta po trotoaru u Rimu, a potom sjedi u restoranu u blizini nepoznate žene koja je sjedjela za drugim stolom.

Labaf (39) je u jednom trenutku iznenada povisio ton i viknuo: "Od**bi!" prema ženi.

Iako žena nije reagovala na njegov ispad, Labaf nije prestao da viče, dok je ona ostala hladna i bez odgovora. Snimak dolazi u očigledno teškom periodu za problematičnog glumca, nakon što je prethodno viđen u hotelu u Italiji kako moli ženu da mu zapali cigaretu dok nosi samo donji veš.

Glumac je stigao u Rim na krštenje svog oca, nakon incidenta u Nju Orleansu.

Prethodnih dana, snimljen je i u ranim jutarnjim satima ispred svoje kuće u Nju Orleansu, tokom napetog razgovora sa policijom. Tokom ovog incidenta, rekao je da se osjeća kao "meta" i očiju punih suza izgovorio: "Uopšte vam ne vjerujem!" prenose strani mediji.

Nedavno je uhapšen zbog učešća u tuči u baru u Nju Orleansu, gdje je, prema izvještajima, udario jednog od učesnika glavom, piše Page six.

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ