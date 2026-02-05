logo
Zorica Brunclik nije došla na snimanje "Pinkovih zvezda": Evo koja poznata pjevačice će biti u žiriju umesto nje

Autor Ana Živančević
Pjevačica Rada Manojlović naći će se u žiriju umjesto Zorice Brunclik.

Rada Manojlović naći će se u žiriju umjesto Zorice Brunclik Izvor: Pritnscreen/TV Pink

Pjevačica Zorica Brunclik danas se nije pojavila na snimanju muzičkog takmičenja Pinkove Zvezde. Zorica je stalni član žirija, a umjesto nje danas se pojavila jedna od naših najzgodnijih pjevačica.

Naime, dok žiri čitave nedelje snima nove epizode, umjesto Zorice Brunclik danas se u "Pinkovim Zvezdama" pojavila pjevačica Rada Manojlović, koja će Zoricu mijenjati samo jednu emisiju.

Nema sumnje da je Rada Manojlović spremna da donese novu energiju emisiji.

Izvor: Blic/ MONDO

zorica brunclik pinkove zvezde Rada Manojlović

