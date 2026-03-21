Jovana Jeremić bez daha gledala Tigrov nokaut u Beču: "100 puta sam noćas umrla i rodila se"

Jovana Jeremić bez daha gledala Tigrov nokaut u Beču: "100 puta sam noćas umrla i rodila se"

Autor Marina Cvetković
Dečko Jovane Jeremić odnio je pobjedu u Beču nokautom u 2. rundi

Jovana Jeremić bez daha gledala Tigrov nokaut u Beču Izvor: Instagram/jeremicjovana

Srpski bokser Miloš Stojanović Tigar, inače dečko popularne voditeljke Jovane Jeremić, upisao je desetu jubilarnu pobjedu u profesionalnoj karijeri, nokautiravši Belu Aduašvilija iz Gruzije u drugoj rundi.

Stojanović je večeras odigrao meč na Bounce Fight Night 17, a podršku mu je iz prvog reda pružala njegova djevojka Jovana.

Jovana Jeremić je delila kadrove meča na Instagramu, a uz slike je napisala: "100 x sam noćas umrla i rodila se ponovo", te označila dečka Tigra.

Jovana ga je bodrila iz prvog reda, u jednom trenutku je snimala dok je ulazio u ring, uputila mu smješak na početku, a onda i sa ozbiljnim izrazom lica ispratila neizvijestan meč.

Podsetimo, Jeremićeva danas nije vodila jutarnji program zbog puta u Beč gde se pojavila kao podrška svom vjereniku.

Pogledajte još slika:

Ovako je izgledalo kada je Tigra ugostila u svojoj emisiji: 

Jovana Jeremić miloš stojanović tigar boks meč

