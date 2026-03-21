Najbogatija je glumica, a mnogi ne znaju njeno pravo ime: Govorili da je mlada i glupa - ona zgrnula milijarde

Svoju prvu veliku ulogu Ris Viterspun na filmu dobila je sa samo 14 godina.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Kad se Ris Viterspun pojavila u Holivudu, malo ko je mogao i da pretpostavi da će ova glumica jednog dana biti jedna od najcjenjenijih glumica i producentkinja u Holivudu.

Glumica na današnji dan, 22. marta, puni pedeset godina, majka je troje odrasle djece, a pritom izgleda kao tinejdžerka.

Mnogi ne znaju njeno pravo ime

Njeno puno ime je Laura Džin Ris Viterspun. Odrasla je u Luizijani, a kasnije se preselila u Nešvil. Još kao djevojčica počela je da glumi u pozorištu i reklamama, a već sa 14 godina dobila je prvu veliku ulogu u filmu „Čovjek na Mjesecu“.

Iako je upisala studije na Stanfordu, odustala je kako bi se posvetila glumi. Ubrzo je postala zvijezda zahvaljujući filmovima poput „Okrutne namjere“ i „Plavuša s Harvarda“. Već u mladosti ostvarila je i porodični život – sa Rajanom Filipom dobila je dvoje djece.

Veliki uspjeh donio joj je Oskar za film „Hod po rubu“, ali je istovremeno prolazila kroz težak period, uključujući razvod i manjak uloga.

Zato se okrenula produkciji – osnovala je kuće „Pacific Standard“ i „Hello Sunshine“, kroz koje je radila na uspješnim projektima poput „Velike male laži“ i „The Morning Show“, u kojem i sama glumi.

Godine 2021. Ris je prodala „Hello Sunshine“ za gotovo milijardu dolara, iako je i dalje uključena u svakodnevne operacije i zaštitno je lice njihovog popularnog kluba knjige.

„Pratim kulturu. Gledaću TikTok gotovo kao što bi ga gledao naučnik. Želim da vidim u kom pravcu ide moj posao“, rekla je jedna od najbogatijih glumica u Holivudu. Tokom karijere osvojila je nagrade SAG, BAFTA, Zlatni globus, Critics’ Choice Awards i Primetime Emmy.

Ris se dva puta udavala. Nakon što je prvog supruga upoznala na svoj 21. rođendan i sa njim bila u braku sedam godina, bila je u vezi sa glumcem Džejkom Džilenholom. Potom se 2011. godine udala za agenta Džima Tota, sa kojim je dobila sina Tenesija. Njihov brak završio je 2023. godine, ali su ostali u dobrim odnosima.