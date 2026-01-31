Kralj Holivuda je trudnoj ženi uradio užasnu stvar: Prešla mu preko svega, a on umro posle 5 mjeseci

Nakon smrti supruge, Klark Gejbl je smršao 10 kilograma, vidno emotivno i fizički iznuren, to više nije bio isti glumac.

Nije bilo poželjnijeg glumca od Klarka Gejbla u Holivudu, gdje god bi se pojavio, žene bi ostavljao bez daha. Posle vodeće uloge u kultnom ostvarenju "Prohujalno sa vihorom" njegova popularnosti postala je nemjerljiva. I danas se priča o harizmi koju je emitovao na svakom koraku i neopisivom osmjehu i šarmu. Imao je veoma buran život isprepletan brojnim aferama, te neke glasine ni decenijama nakon njegove smrti nisu razjašnjene.

Gejbl je rođen, 01. februara 1901. godine u državi Ohajo. Njegova majka, Adelajn, preminula je prije Klarkovog prvog rođendana od posledica epilepsije. Nakon nekoliko godina njegov otac, Vilijam Henri Gejbl, oženio je Dženi Danlop, koja se posvetila vaspitanju i odgajanju dečaka Klarka.

Maćeha Dženi naučila je Klarka lijepom ponašanju i manirima, kako da pazi na svoje držanje i svira klavir. Do sedamnaeste godine, Gejbl je svirao klavir, čitao Šekspira i postao odličan mehaničar. U tim godinama maštao je o glumačkoj karijeri.

Nakon smrti svoje maćehe, Klark je radio kao drvoseča, telefonski operater i prodavač guma. Potom je radio u pozorištu, namještajući svjetla, skupljajući kablove i kuvajući kafu glumcima, sve vrijeme maštajući o tome da se nađe na pozorišnoj sceni. Svoju prvu ulogu dobio je sa 20 godina, kada je igrao ulogu kuharice. Međutim, reditelju se Klarkova gluma nije dopala, te više nije dobijao uloge na daskama koje život znače.

Nova prilika za glumačku karijeru otvorila se tokom njegovog boravka u Portlandu, gdje je upoznao 17 godina stariju glumicu i profesorku glume Džozefin Dilon. Džozefin je mislila da je veoma talentovan i riješila je da od njega napravi zvijezdu. Učila ga je dobrom držanju i načinu izražavanja, a uspjela je čak da ga nauči kako da kontroliše svoj glas.

Ubrzo se među njima rodila ljubav, te su se 1924. godine vjenčali u Los Anđelesu. Džozefin je bila njegova menadžerka, nalazila mu sporedne uloge u nijemim filmovima, savjetovala mu da ne koristi svoje prvo ime (Vilijam) i dala mu nadimak „Kralj Holivuda“, što je kasnije i postao. Odigrao je nekoliko sporednih uloga u filmovima i polako sticao popularnost, a publika je bila oduševljena njegovom pojavom i glasom.

Klark i Džozefina živjeli su zajedno šest godina, a razveli su se 1931. godine, kada je oženio Mariju Langam, kćerku tadašnjeg poznatog naftnog tajkuna. Marija je željela da njen muž bude uspješan i poznat glumac, te je uložila veliku sumu novca u njegovu karijeru. Tokom 1931. godine igrao je u 12 filmova, a 1934. dobija ulogu u čuvenom filmu „Dogodilo se jedne noći“, koji ga je i proslavio. Za ulogu novinara Pitera Vorna dobio je svog prvog i jedinog Oskara.

Klark Gejbl postao je sinonim za hrabrog i jakog muškarca; svaki Amerikanac želio je da bude poput njega. To je bio i razlog zbog kojeg je bio omiljen među ženama. Lukavo je koristio svoj šarm i imao brojne romanse. Njegova žena Marija tolerisala je njegove avanture sve do 1939. godine, kada ga je tužila i dobila polovinu njegovog novca.

Klarka ta situacija nije pogodila, jer je volio drugu ženu. Samo mjesec dana nakon razvoda oženio je poznatu glumicu Kerol Lombard. Glumac je kasnije priznao da je Kerol bila njegova jedina ljubav, koje se sjećao čitavog života.

Ljubav o kojoj Holivud i danas priča

Klark i Kerol upoznali su se 1932. godine, ali se isprva nisu dopali jedno drugom. Sreli su se ponovo 1936. godine, kada su uspjeli da pronađu zajednički jezik. Nakon nekoliko mjeseci zajedno su provodili vrijeme u restoranima, a ubrzo i zaljubili.

Kako je Klark tokom ove romanse bio i dalje u braku sa Marijom Langam, morao je tajno da se sastaje sa Kerol. Mjesec dana nakon razvoda tokom snimanja filma "Prohujalo s vihorom" Klark i Kerol su se vjenčali.

Vjenčani par živeo je različitim životom od poznatih zvijezda u Holivodu: nisu imali teniski teren niti bazen, živjeli su skromno. Kerol je imala konje, a Klark je gajio piliće, uz pse i mačke. Noći su često provodili u šatoru pod zvjezdanim nebom. Bili su veoma srećni, a Klark nije bio zainteresovan za druge žene. Iako su želeli djecu, nakon posjeta različitim doktorima postalo je jasno da Kerol ne može da ima djecu. Ona je potom odbijala uloge u komedijama i birala samo drame.

Klark i Kerol živeli su 5 godina nakon kojih je počeo Drugi svetski rat. Kada su se Sjedinjene Države priključile ratu 1941. godine, američka vlada je zamolila poznate da pomognu u različitim humanitarnim programima za vojsku. Karol je pokušala da ubjedi Klarka da putuje sa njom, ali poznati glumac imao je već potpisan ugovor sa jednom filmskom kućom. Nakon povratka sa jednog od tih putovanja, avion u kojem je Kerol putovala srušio se u američkim planinama.

Nakon smrti svoje žene Klark je nastavio sa glumom, ali mnogi su govorili da to nije bio više isti Klark Gejbl. Tragična smrt njegove supruge ga je potpuno slomila. Počeo je da živi sam i pije, često je ležao na Kerlonim jastuku i mirisao njen parfem. Svojim slugama nije dozvoljavao da brišu prašinu u njenoj sobi. Avgusta 1942. godine pridružio se Osmoj vazduhoplovnoj armiji.

Tokom 1943. boravio je u Engleskoj učestvujući u ratu. Već 1944. godine vratio se kući, a kompanija MGM mu je u tome pomogla. Nastavio je da pije, izlazi i glumi, a nešto kasnije oženio je Silviju Ešli. Nakon samo 3 godine zajedničkog života, par se razveo 1952. godine, jer među njima nije bilo ljubavi.

Vidi opis Kralj Holivuda je trudnoj ženi uradio užasnu stvar: Prešla mu preko svega, a on umro posle 5 mjeseci

Nakon razvoda nizao je brojne romanse, između ostalog sa poznatim imenima Holivuda - Grejs Keli, Džoun Kraford, Nensi Dejvis, Marion Dejvis i Lana Tarner. Godine 1955. Klark se oženio peti put mladom glumicom Kej Vilijams.

Klark ju je zaprosio, jer ga je podsjećala na suprugu Kerol Lombard. Nažalost, glumac nije mogao sa Kej da pronađe ljubav i sreću, kakvu je imao sa Kerol, što joj je i priznao i to dok je bila trudna.

Vidi opis Kralj Holivuda je trudnoj ženi uradio užasnu stvar: Prešla mu preko svega, a on umro posle 5 mjeseci

Kao poznati "Kralj Holivuda" Klark Gejbl preminuo je od srčanog udara tokom snimanja filma "Neprilagođeni". Ovaj film ostao je zapamćen i kao posladnji film čuvene glumice Merilin Monro. Supruga Kej Vilijams sahranila je svog supruga odmah do Kerol Lombard, njegove jedine ljubavi. Nakon 4 mjeseca Kej Vilijams rodila je sina, Džona Klarka Gejbla, jedinog priznatog djeteta Kralja Holivuda.