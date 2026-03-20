Zejna otkazala koncert u Beogradu: Oglasila se hitnim saopštenjem i otkrila pravi razlog

Zejna je iskreno obavestila fanove preko Instagrama o pravom razlogu odlaganja, bez skrivanja ili izgovora.

Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/prinstcreen/youtube

Naša popularna pevačica Zejna Murkić bila je prinuđena da otkaže svoj veliki beogradski koncert. Nastup, koji je bio planiran za 3. april u MTS dvorani, pomeren je jer nije prodato dovoljno karata.

Zejna se obratila svojim fanovima na Instagramu i otkrila šta je pravi razlog.

- Dragi moji koncert je odložen jer nije rasprodat i nemam nameru na silu da ga punim deljenjem karata niti da pričam laži. Zbog onih koji žele da se on desi nisam htela da ga otkažem jer treba imati m... i ispoštovati sav uložen trud i ljubav - navela je Zejna i dodala:

- Znate me i zaista nemam problem sa tim da kažem ono što jeste i takođe priznam da je jako teško u današnje vreme napuniti koncert, zadovoljiti očekivanja i imati sva potrebna sredstva da se isti ispromoviše i preći tu granicu gde te ljudi nasilno mrze i ignorišu trud i rad pre nego što te konačno vide i priznaju i kao izvođača i umetnika, a ne samo kao poznato lice - ističe pevačica.

Ipak, nije u potpunosti odustala od ideje da održi koncert.

- Biti sam svoj gazda je prelepo, ali i jako teško. Srećna sam jer sam spremna na rizike i imam neiscrpnu energiju da sledim svoje snove. Oni koji su kupili karte biće obavešteni uskoro o novom datumu. A oni koji to još nisu uradili imaće priliku i unapred se radujem - napisala je u saopštenju Zejna.

Izmakla joj pobeda na PZE 2026

Pevačica je nedavno sumirala utiske nakon završene finalne večeri "PZE 2026". Pobeda joj je izmakla za dlaku, a kako kaže, čudni su joj glasovi publike.

- Da se pohvalim da sam dobila nagradu za najbolju kompoziciju tako da sam jako srećna - pohvalila se Zejna na početku, pa se osvrnula na to što je od publike dobila samo 6 poena, a bila je glavni favorit na kladionicama.

- Dala sam sve od sebe, ali nekako... Otkud znam. Imala sam jako malo glasova publike što mi je bilo jako čudno jer sam bila favorit jako dugo. Tako da sam se negativno iznenadila. Ako je to istina, pozdravljam sve koji su glasali i volim svakog ko je poslao barem jednu poruku za mene - rekla je Zejna i dodala:

- Mislim da bi Evropa volela Jugoslaviju isto kao što će da voli Lavinu. Oni su mladi momci, želim im sve najbolje, stvarno ih volim - istakla je pevačica, pa još jednom dodala da su joj glasovi publike pomalo čudni.

- Malo su mi čudni glasovi publike, neću da verujem da me Srbija favorizuje, a da ne glasa za mene. Nema veze, dešava se, ali srećna sam, svakako - izjavila je Zejna Murkić za "Telegraf".

Prisetimo se njenog spektakularnog nastupa:

