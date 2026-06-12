Adem Avdić, talentovani bek Crvene zvezde, uspješno je operisan u Rimu nakon povrede koljena. Očekuje se njegov dug oporavak.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk/Screenshot

Talentovani bek Crvene zvezde Adem Avdić uspješno je operisan u Rimu, nakon teške povrede koljena koju je doživio igrajući za reprezentaciju Srbije u Meksiku (1:5). Avdić je na tom susretu postigao autogol i doživio je peh koji će ga udaljiti mjesecima od terena, baš kada se ovog ljeta pričalo o njegovom transferu.

Crvena zvezda je na društvenim mrežama objavila njegovu fotografiju iz bolnice u Rimu i poželjela mu je brz oporavak, ali bez navođenja prognoze doktora kada bismo Avdića mogli da vidimo opet na terenu.

Vidi opis Ništa od transfera Adema Avdića: Operisan u Rimu i čeka ga duga pauza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Avdić je inače ušao u 61. minutu na teren protiv Meksika i igrao je do kraja susreta tako da nije poznato kada je došlo do povrede. Ono što je loša vijest je da je Avdić već 2024. godine imao tešku povredu koljena, prednjih ukrštenih ligamenata u aprilu 2024. i zbog toga je takođe imao dužu pauzu.

Ništa od transfera ovog ljeta

Ovog ljeta očekivalo se da Adem Avdić ode iz Crvene zvezde pošto za njega vlada ozbiljno interesovanje klubova iz inostranstva, a najviše se pričalo o Klub Brižu koji ga prati već mjesecima unazad, kao i Brajtonu koji je nudio 10 miliona eura.

Avdić (18) je ove sezone za Crvenu zvezdu odigrao 31 utakmicu i zabilježio je gol (u "vječitom" derbiju) uz još tri asistencije, a daleko više minuta imao je od dolaska Dejana Stankovića. Posle ove povrede sigurno će ostati u Zvezdi, kao što će takođe ostati i Nair Tiknizjan.