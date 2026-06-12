Stan u Monaku procjenjuje se na 7,5 miliona eura i često je njihovo glavno utočište, posebno tokom pandemije.

Izvor: Instagram/printscreen

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović prodali su nekretninu u Majamiju za 14,1 miliona dolara, međutim, kada su u pitanju luksuzne destinacije njih dvoje i dalje nastavljaju da uživaju u istim jer im je između ostalih, ostala nekretnina na Azurnoj obali.

O velelepnoj vili koju su do nedavno posjedovali Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović u Majamiju se itekako priča, njena cijena je prvobitno bila vrtoglavih 16,9 miliona dolara. Kao što je poznato nalazi se uz Atlantski okean, a nedavno je dobila novog vlasnika i to za nešto više od 14 miliona dolara, piše Blic.

Vidi opis Brena i Boba prodali vilu u Majamiju za 14,2 miliona, a u ovom luksuzu se i dalje baškare: Prva komšinica im je Madona Vila Lepe Brene u Majamiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: viktorernest / Instagram Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

I dok bi mnogi pomislili da su ostali bez svog raja, istina je da Živojinovići i dalje mogu da uživaju u luksuzu jer posjeduju još jednu nekretninu, i to u Monte Karlu.

Stan u Monaku – Baza od 7.5 miliona evra

Naime, njihov stan u Monaku, procjenjuje se na nevjerovatnih 7,5 miliona eura, a godinama je i njihovo glavno utočište. Kako se šuškalo u medijima upravo u Monaku prva komšinica bila im je ni manje ni više nego Madona, a pogled sa njihove terase na Azurnu obalu vrijedi čitavo bogatstvo.

Pogledajte zgradu u kojoj imaju stan Brena i Boba:

Komšinica Madona

Brena je i sama jednom na društvenim mrežama pokazala kako uživa na terasi stana, a tom prilikom je istakla i pogled koji vrijedi milione.

"Brena i Boba Živojinović godinama posjeduju nekretninu u Monte Karlu, gde se trenutno nalaze. Kada je zavladala pandemija, oni su se, maltene tamo preselili, jer su im dani ljepši i ispunjeniji. Poznaju dosta ljudi i osjećaju se kao pravi domaćini. Mnoga poznata imena iz svijeta biznisa pazarili su nekretnine po Monte Karlu, a među poslednjima je i Madona. Ona je kupila stan do zgrade u kojoj je Brena. Stanovi su im čak iste kvadrature i imaju isti raspored prostorija", otkrio je ranije izvor za "Telegraf".

Vidi opis Brena i Boba prodali vilu u Majamiju za 14,2 miliona, a u ovom luksuzu se i dalje baškare: Prva komšinica im je Madona Britni Spirs Madona Kristina Agilera poljubac na nastupu VMAs Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Madona Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Madonna/Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Madona, Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/Madona Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ Missuniverse chanel Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram - madonna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Br. slika: 8 8 / 8

"Srela sam Madonu u Monte Karlu u liftu i vidjela sam omanju ženicu koja mi je ličila na nju. Bila je sa obezbjeđenjem, naočare je imala, krenula žena na džoging. Ja kažem 'vidi ovu žensku, ista je Madona' i na kraju sam ukapirala da jeste ona", ispričala je Brena svojevremeno.

Inače, Brenina i Bobina kuća u Majamiju posjedovala je šest spavaćih soba, sedam kupatila, dvije kuhinje, kao i bar pod vedrim nebom do kojeg se možete popeti liftom, dok je stan u Monte Karlu malo skromniji.

Ovako Brena uživa u Majamiju: