Klupko umiješanosti pripadnika policije u pucnjave u kojima je učestvovao Saša Vuković Boske nastavlja da se odmotava.

Izvor: Printscreen RTS/Društvene mreže

Posle ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku, otkriveno je da su pripadnici beogradske Interventne jedinice 92 učestvovali u prikrivanju pucnjave u restoranu na Autokomandi. Nakon što su saslušani komandant Interventne jedinice 92 i vođa interventnog tima kojima je određen pritvor do 30 dana uhapšen je i zamjenik komandanta.

"Sasvim je sigurno da je poslednje lišavanje slobode pripadnika policije, a iz onog segmenta koji se tiče interventnih jedinica, rezultat prethodno sprovedene istrage u pogledu izvršenja krivičnog djela teškog ubistva, to je poznati slučaj Senjak. Sasvim je sigurno da je su iz te istrage proistekla saznanja vezana za ovo, dakle za učešće pripadnika, uključujući i starješine i to najvišeg ranga u okviru interventnih jedinica", smatra bivši šef operative BIA Radiša Roskić.

Sumnje na zloupotrebu unutar policije

Poslednja hapšenja predstavljaju jednu od ozbiljnih akcija usmjerenih ka sumnjama na zloupotrebu unutar policijskih struktura. A da li se već krenulo sa "sređivanjem" policije kroz borbu protiv kriminala i korupcije nakon što je vlast najavila novi zakon koji će onemogućiti policajcima i vojnicima da rade druge poslove mimo zvaničnih zadataka?

"Za sada je samo komandant jedinice sa još trojicom policajaca uhapšen, UKP radi na tome, da bi se vidjelo da li se prekrivalo o tome. A da li je čišćenje počelo, još nije počelo onako kako bi trebalo da počne, i tek očekujemo. Znači, ono što je priča, što smo pričali o Zemunu, Zemunskom klanu, niko nije mogao da uradi ako nije bio povezan i politički i policijski sa vrhom policije. Tako je i ovo sada, znači, povezani su bili sa vrhom policije, imali su koristi", istakao je bivši policijski starješina Blažo Marković.

Isti osumnjičeni u dva krivična djela

Pucnjava koja se desila u novembru u beogradskom restoranu otvorila je istragu koja se umjesto na ulici, završila u policijskim redovima i probudila sumnju da su ta dva slučaja povezana.

"Senjak je vezan za jednog osumnjičenog, dakle taj isti osumnjičeni pojavljuje se i kao eventualni izvršilac krivičnog djela u restoranu u kojem je došlo do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je to vatreno oružje bilo u nelegalnom posjedu. Pripadnici policijskih snaga prikrili su ovaj događaj, zbog čega je on dobio potpuno drugačiju dimenziju, na teret im se stavlja izvršenje krivičnog djela trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja", ocjenjuje Roskić.

Kada pod istragom završe policijski rukovodioci, svaki novi slučaj dobija posebnu težinu. A pod lupom istražitelja mogu se naći i oni koji su godinama bili zaduženi za sprovođenje zakona. Upravo zato najnovija hapšenja u policiji pokazuju da uniforma, a ni funkcija ne znače zaštitu od istrage.

"Namjeravam da razbijem stereotipe da smo kriminalna jedinica"

(Blic/MONDO)

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