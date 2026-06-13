Ženi se Cobi: Majka buduće mlade je iz Angole, a evo gdje će održati vjenčanje

Reper Cobi i pjevačica Kat Dosa planiraju intimno vjenčanje u avgustu.

Izvor: katdosa/instagam

Reper i tekstopisac Slobodan Veljković, poznatiji kao Cobi, izgovoriće sudbonosno „da“ u avgustu ove godine. On i njegova dugogodišnja djevojka, pjevačica Kat Dosa, odlučili su da organizuju intimnu ceremoniju za uži krug rodbine i prijatelja.

Kako se navodi, gala slavlje, po reperovoj želji, održaće se nadomak Cobijevog rodnog grada – Prokuplja.

„Oni prije svega žele intimu kako bi izbjegli medije, ali je i Cobi emotivno vezan za svoje rodno mjesto. Tu je odrastao, ima mnogo uspomena iz djetinjstva, a namjera mu je da sve izgleda idilično. Zato su se dogovorili da vjenčanje organizuju u jednoj luksuznoj vinariji, gdje će sudbonosno ‘da’ izgovoriti jedno drugom pod vedrim nebom, tačnije u vinogradu“, kaže izvor blizak Cobiju.

On dodaje da sve mora ostati u tajnosti.

„Kat i Cobi se mnogo vole i željeli su da sve bude posebno za njihov najljepši dan u životu, pa Cobi nije štedio novac ni za šta kada je riječ o organizaciji svadbe“, završava sagovornik.

Kako su se upoznali

Za ljubav između Veljkovića i Kat Dose saznalo se 2024. godine. Reper je sa Bojanom Vunturišević napisao njenu pjesmu „Tajni začin“, sa kojom se iste godine predstavila na takmičenju „Pjesma za Evroviziju“.

Od tada je njihova veza ostala pod velom tajne, jer se nijedno od njih nije javno oglašavalo o svom privatnom životu.

Slobodan Veljković Cobi prethodno je bio u vezi sa blogerkom Jelenom Nikolić, što je svojevremeno bilo propraćeno u medijima.