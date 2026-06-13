Trinaestogodišnji dječak osumnjičen je da je u petak uveče u Grockoj uzeo automobil koji je bio otključan, nakon čega je izazvao saobraćajnu nezgodu. U incidentu nije bilo povrijeđenih, a dječak je policiji rekao da je pobjegao iz Prihvatilišta za djecu u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Trinaestogodišnji dječak izazvao je u petak veče saobraćajnu nezgodu u Grockoj nakon što je, kako se sumnja, uzeo automobil koji je vlasnik ostavio otključan sa ključem u vozilu.

Vlasnik automobila prijavio je policiji da mu je vozilo nestalo ispred kuće. Policijske patrole ubrzo su pronašle automobil, ali je u međuvremenu došlo do saobraćajne nezgode.

U udesu nije bilo povrijeđenih, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Nakon što je pronađen, dječak je policiji rekao da je pobjegao iz Prihvatilišta za djecu u Beogradu i da nema roditelje.

Kazao je da nije imao namjeru da ukrade automobil, već da je ušao u vozilo kako bi pronašao mjesto gdje može da prespava.

O slučaju je obaviješten Centar za socijalni rad, koji je preuzeo dalje postupanje.

Prema navodima medija, dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Odjeljenja za maloljetnike, naložio je da se protiv dječaka ne pokreće postupak, jer sa 13 godina ne podliježe krivičnoj odgovornosti.