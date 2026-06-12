Pokojna hitmejkerka Marina Tucaković napisala je 2010. godine pjesmu "Mišo moj", koju je posvetila sinu kog je prerano izgubila.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Sinovi Marine Tucaković i kompozitora Aleksandra Fute Radulovića zvali su se Miloš i Milan. Obojica su preminuli tragično i prerano - Milan Laća Radulović (36) preminuo je u decembru 2022. godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ulici u Tel Avivu 20. decembra 2022. godine.

Prije njega, preminuo je Miloš Radulović, koji je u trenutku smrti 2008. imao 24 godine. Marina ga je pronašla bez znakova života u porodičnoj kući u Beogradu, a tragediju je pretočila u stihove pjesme, koja je potom završila u rukama Ane Nikolić. U pitanju je numera "Mišo moj".

Vidi opis Jedan od najvećih hitova Marina napisala kada je izgubila sina: Pjesmu o njemu dala Ani Nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Pjesmu sam pisala u najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese na publiku, a onda je izbor pao na Anu Nikolić " otkrila je Marina svojevremeno za medije.

Vidi opis Jedan od najvećih hitova Marina napisala kada je izgubila sina: Pjesmu o njemu dala Ani Nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 10 / 10

Takođe, Marina je napisala mnoge numere koje su postale hitovi, a mnogi ne znaju da je za jednu poznatu pjesmu od samo jednog stiha uzela veliku cifru.

U pitanju je pjesma "Zora je", koju je otpjevala Neda Ukraden, a za koju je Marina napisala samo jedan stih - "Suza je iz oka kanula".

Neda je svojevremeno otkrila da je Marina Tucaković na pomenutom stihu zaradila više od 100.000 eura.