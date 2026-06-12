Pokojna hitmejkerka Marina Tucaković napisala je 2010. godine pjesmu "Mišo moj", koju je posvetila sinu kog je prerano izgubila.
Sinovi Marine Tucaković i kompozitora Aleksandra Fute Radulovića zvali su se Miloš i Milan. Obojica su preminuli tragično i prerano - Milan Laća Radulović (36) preminuo je u decembru 2022. godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ulici u Tel Avivu 20. decembra 2022. godine.
Prije njega, preminuo je Miloš Radulović, koji je u trenutku smrti 2008. imao 24 godine. Marina ga je pronašla bez znakova života u porodičnoj kući u Beogradu, a tragediju je pretočila u stihove pjesme, koja je potom završila u rukama Ane Nikolić. U pitanju je numera "Mišo moj".
Jedan od najvećih hitova Marina napisala kada je izgubila sina: Pjesmu o njemu dala Ani Nikolić
"Pjesmu sam pisala u najtežem životnom periodu, kada sam izgubila sina. Dugo sam razmišljala ko bi mogao ove snažne emocije da prenese na publiku, a onda je izbor pao na Anu Nikolić " otkrila je Marina svojevremeno za medije.
Jedan od najvećih hitova Marina napisala kada je izgubila sina: Pjesmu o njemu dala Ani Nikolić
Takođe, Marina je napisala mnoge numere koje su postale hitovi, a mnogi ne znaju da je za jednu poznatu pjesmu od samo jednog stiha uzela veliku cifru.
U pitanju je pjesma "Zora je", koju je otpjevala Neda Ukraden, a za koju je Marina napisala samo jedan stih - "Suza je iz oka kanula".
Neda je svojevremeno otkrila da je Marina Tucaković na pomenutom stihu zaradila više od 100.000 eura.