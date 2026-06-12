U Tihom okeanu pojavila se ogromna masa tople vode široka stotinama milja. Prema zvaničnim podacima koje je objavila NASA, sateliti su registrovali ovu anomaliju blizu obale Južne Amerike, a stručnjaci upozoravaju da je riječ o jasnom znaku predstojećeg El Ninja.

Izvor: Google Gemini / AI

- Talasi povišenog i toplijeg nivoa vode pomjeraju se ka istoku preko Tihog okeana mjesecima prije nego što se El Ninjo zvanično manifestuje. Nekoliko takvih talasa već je uočeno u satelitskim podacima iz 2026. godine - saopštila je NASA.

Ovi alarmantni podaci stižu sa satelita Sentinel-6 Majkl Frajlih, koji je NASA lansirala 2020. godine. Ova svemirska letjelica na svakih deset dana detaljno mjeri i mapira visinu nivoa okeana. U slučaju razvoja El Ninja, njen primarni zadatak je rano otkrivanje i praćenje takozvanih toplih Kelvinovih talasa.

Priprema za ekstremne vremenske prilike i obalske rizike

- Pri posmatranju fenomena El Ninjo, NASA koristi satelite za praćenje nivoa mora kako bi monitorisala masivne Kelvinove talase tokom njihovog prolaska kroz Tihi okean. Na taj način bilježimo promjene u termodinamici okeana na Zemlji, poboljšavamo prognoze ekstremnih vremenskih prilika i pomažemo društvu da se blagovremeno pripremi za potencijalne opasnosti u obalskim područjima - izjavila je Nađa Vinogradova Šifer iz sjedišta NASA u Vašingtonu.

Izvor: Meteo.gr/Printscreen

Alarmantni skok nivoa mora u Južnoj Americi

Kako objašnjavaju stručnjaci, El Ninjo se razvija kada se tokom nekoliko mjeseci formira više uzastopnih Kelvinovih talasa, usled čega se topla voda akumulira uz obale Kolumbije, Ekvadora i Perua. Sredinom maja, nivo mora kod obala Perua bio je za više od 15 centimetara viši od uobičajenog prosjeka, što svjedoči o ogromnoj energiji koja se akumulira u okeanu.

Evropa i Azija na udaru ekstremnih temperatura

- Iako je ovogodišnji fenomen počeo nešto kasnije u poređenju sa velikim El Ninjo talasima iz 2015. i 1997. godine, on već počinje da ih dostiže. U narednom periodu vidjećemo koliko će zapravo biti snažan - dodao je Džoš Vilis iz Laboratorije za mlazni pogon (JPL) u okviru NASA.

Istovremeno, Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se sa dolaskom El Ninja očekuju iznadprosječne temperature u gotovo svim djelovima svijeta. Najizraženiji toplotni talasi prognoziraju se za Evropu, sjevernu Afriku, veliki dio Azije, Centralnu Ameriku i Karibe.