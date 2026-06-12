"Nisam bila talentovana za pjevanje": Sindi Models priznala da je u grupu došla zbog veze sa 13 godina starijim

Ivana Stamenković Sindi evocirala je uspomene i progovorila o grupi "Models" koja ju je vinula u zvijezde.

Izvor: Instagram pritnscreen/ sindi_models

Bivša Modelsica Ivana Stamenković Sindi, otkrila je šta je bila ideja grupe čije se pjesme pevaju i dan danas.

"Nikada nisam bila nešto talentovana za pjevanje. Sam naziv grupe kaže mi smo modeli. Mi smo modu promovisale kroz muziku. Bile smo nešto nalik "Spice girls" koje nisu bile vrsne pjevačice, više su bile šou i performans. Kod nas je bio važan šou, kostimi i sve ono što smo pravile. Moj glas se čuje u pjesmi recimo "Pare, pare", ali uglavnom su pjevale prave pjevačice " govorila je Ivana za Hype i otkrila:

"Svi znamo Tanju Jovićević, ona je otpjevala skoro cio prvi album, a bile su tu još tri pjevačice, ali nisu poznate javnosti."

"U grupu sam došla preko veze"

Ivana je otkrila kako je došlo do grupe i priznala u koga se zaljubila na samom početku.

" Došla sam na audiciju sa 17 godina i prošla sam. Vrba je bio dosta stariji od mene, 12 ili 13 godina, preveslao me je" nasmijala se Ivana i dodala:

"Spontano je to došlo, prvo smo se družili, pričali i došlo je samo od sebe. Ja sam faktički preko njega došla tu, preko veze. Čim smo se pojavile, posle dva tri dana smo bukvalno postale poznate. Bilo je normalno i osuda, bilo je emisija protiv nas. Mi smo samo bile klinke, možda nam je tada i laskalo što nas pljuju, mi nikoga nismo gledale kao konkurenciju. Većina žena je bila protiv nas, ne bih nikoga imenovala. Sa Vrbom sam bila pet godina, bila je to ozbiljna veza. On je bio osnivač grupe. Posle sam odrasla, imala sam neke druge poglede i rastali smo se " otkrila je Ivana za Hype TV.

"Znalo se da će Sandra napustiti grupu"

Ivana je progovorila i o odnosu sa Sandrom Meljničenko o kome se dosta spekulisalo.

"Priče o Sandri su takođe pretjerane. Znalo se da će u nekom trenutku napustiti grupu, djevojka se prezasitila, nije više željela takav život. Znali smo sve unaprijed. Nije me zvala na svadbu. Prosto smo se odaljile, nemamo kontakt sa njom, ne znam kako živi. Ona niti dolazi u Beograd niti je u kontaktu sa bilo kim, vjerovatno živi neki svoj život tamo i ja joj želim zaista sve najljepše."

(Hype, MONDO)