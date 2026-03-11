Na kapitalne projekte planiraju da potroše 2.329.000 eura.

Opština Tuzi objavila je nacrt programa uređenja prostora za ovu godinu sa grupom projekata ukupno vrijednih 10.867.595 eura. Za brojne projekte, od navedenih u programu, potrošiće samo dio od njihove ukupne vrijednosti.

Prema podacima iz dokumenta projekti će se finansirati iz opštinskog budžeta, donacija, sredstava javnih preduzeća, resornih ministarstava, odnosno Vlade, sredstava korisnika prostora, novca od naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i drugih izvora, piše Dan.

Na kapitalne projekte planiraju da potroše 2.329.000 eura. Tu su adaptaciju omladinskog centra u Tuzima čiju vrijednost procjenjuju na 74.000 eura, dok će na izgradnju sportskog centra Sukuruć ove godine potrošiti 700.000 eura, a projekat je inače, vrijedan pet miliona. Izgradnja balon sale kod škole u Dinoši košta 900.000, a Opština je za ovu godinu planirala da utroši svega 180.000 eura. Izgradnja objekata za potrebe MZ Dinoša, MZ Dušići-Ljekaj i MZ Milješ košta 150.000, ali će za ovu godinu biti utrošeno svega 75.000 eura, dok izgradnja mosta u Dinoši će koštati 900.676 eura, ali je obezbijeđeno samo 50.000 eura.

Ove godine će 500.000 eura utrošiti za adaptaciju i asfaltiranje lokalnih saobraćajnica prema zahtjevima mjesnih zajednica iako je ukupna vrijednost tih zahtjeva 1,5 miliona.

Planirana je eksproprijacija zemljišta za izgradnju bulevara Tuzi - Podgorica vrijednosti 650.000 eura, zatim otkup zemljišta za izgradnju stadiona u MZ Vranj sa 50.000 eura. Gradnja fudbalskog kampa u Rogamima procijenjena je na 1.250.000 eura, a ove godine Opština planira da utroši 50.000 eura za otkup građevinskog zemljišta.

Za izgradnju i rekonstrukciju ulica planiraju da utroše 5.642.510 eura. Rekonstrukcija raskrsnice Božaj – Golubovci koštaće 500.000, a za ovu godinu planirano je samo 2.000 eura. Isto toliko novca biće potrošeno za put Tuzi-Mataguži iako je ovaj projekat vrijedan 5.360.000 eura. Za rekonstrukciju puta Dušići - Vuksanlekići troše 2.341.719, a na put od Gimnazije do puta Dušići - Vuksanlekići 2.959.790 eura. Rekonstrukcija puta od poljoprivredne apoteke do skretanja za Sukuruć vrijedna je 3.495.284, dok će svega 110.000 eura utrošiti ove godine. Isto toliko novca biće utrošeno za izgradnju veze puteva Dinoša-Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica-Tuzi iako je vrijednost ovog projekta 8.843.523 eura. Za dio puta Tuzi - Podgorica od Ržaničkog mosta do skretanja za Šipčanik ide 105.000 eura, a projekat je vrijedan 7.551.269 eura. Za regulaciju korita Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića i izgradnju pješačke staze potrebno je 5.700.000, ali za ovu godinu izdvajaju svega 2.000 eura, dok će troškove nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata platiti 10.000 eura. U dokumentu se navodi da izdaci za građevinske objekte iznose 504.000 eura. Za rekonstrukciju Ržaničkog mosta, vrijednog 2.563.985 eura planirali su 500.000, a za pijacu u Tuzima 2.000 iako projekat košta 9,5 miliona. Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog objekta u Tuzima košta 4,5 miliona, ali namjeravaju da potroše samo 2.000 eura.

Za izgradnju vodovodne mreže za Krševo i Traboin potrošiće 640.000 eura.

Sedam puteva tokom ove godine dobiće glavni projekat i za njih će biti urađena revizija. U pitanju su put od deponije do Dinoše, saobraćajnice Karabuško polje - Dušići, Vuksanlekići-Pothum, Vuksanlekići-Sukuruć, Sukuruć-Kodrabudan-Pothum, Dušići-Vranj i Vranj-Sukuruć. Za sve ove projekte u planu je i revizija. U dokumentu se našla i tehnička dokumentacija ugovorena iz 2025.godine. Tu su izrada glavnog projekta saobraćajnice kod novoizgrađenih privrednih zgrada kod Gimnazije, saobraćajnice Dinoša-Milješ-Tuzi, glavni projekat balon hale kod škole u Dinoši, te izrada Programa privremenih objekata opštine Tuzi, piše Dan.

Transferi za projekte iznose 479.500 eura. Iz projekta „Toward Zero waste“ planirana je nabavka opreme vrijednosti 179.500, a iz projekta „ProlightMed“ 300.000 eura.

Centralna javna rasprava o ovom dokumentu zakazana je za 13. mart.